La Corée du Nord menace de couler un porte-avions américain

Sitôt arrivé en mer des Philippines pour participer à des exercices conjoints avec deux navires japonais, le porte-avions américain Carl Vinson est déjà la cible de menaces de la part du régime de Kim Jong-un.

Les exercices dureront plusieurs jours et visent à s’assurer que « les forces maritimes se tiennent prêtes à défendre la région en cas de nécessité », a indiqué la marine américaine sur sa page Facebook officielle.

Le Carl Vinson est accompagné de deux destroyers lanceurs de missile et d’un croiseur lanceur de missiles et poursuivra ensuite sa route vers le nord dans le Pacifique Ouest.

Kim Jong-un a dénoncé ces exercices militaires et a menacé de faire couler le porte-avion américain.

Les pays voisins de la Corée du Nord craignent que Pyongyang procède à une autre démonstration de force, mardi, à l’occasion de l’anniversaire de la création de son armée. De plus, la Corée du Nord tente de mettre au point un missile balistique intercontinental capable de frapper les États-Unis avec une ogive nucléaire et les spéculations semblent indiquer qu’un sixième essai nucléaire serait bientôt organisé par Pyongyang.

Le vice-président américain, Mike Pence, qui termine une tournée dans la région en Australie, a rappelé que les États-Unis maintiennent une présence forte dans le Pacifique pour « préserver nos intérêts et la sécurité de ces intérêts ainsi que de nos alliés ».

«Là où le régime nord-coréen ne doit pas se tromper, c'est que les États-Unis ont les ressources, le personnel et la présence dans cette région du monde»

- Mike Pence, vice-président des États-Unis



Un Américain arrêté en Corée du Nord

Un Américain et ancien professeur à l’Université des Sciences et de la Technologie de Yanbian, en Chine, aurait été arrêté à l’aéroport international de Pyongyang, rapporte l’agence sud-coréenne Yonhap. Les services de renseignement sud-coréens et les ministères sud-coréens des Affaires étrangères et de l'Unification ont indiqué ne pas être en mesure de confirmer cette information.

D’après l’agence, l’homme identifié par son nom de famille, Kim, a été arrêté vendredi alors qu’il tentait de quitter le pays.

