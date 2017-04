Paris: un homme portant un couteau a été arrêté à la gare du Nord

John Steel Rail Atlantic Adventure Le trajet : De Montréal à Halifax Ce voyage dans l’est du pays inclut des arrêts notables à l’Île-du-Prince-Édouard, l’Île du Cap-Breton et l’île Oak.

White Pass and Yukon Route Le trajet : De Skagway, en Alaska, à Carcross, au Yukon Un trajet particulièrement recommandé pour les amateurs d’histoire et de paysages montagneux.

Amtrak Cascades Le trajet : De Vancouver à Eugene, en Oregon Un voyage tout désigné pour découvrir les villes du nord-est des États-Unis, comme Seattle et Portland.

Grand Canyon Railway Polar Express Le trajet : Un aller-retour de Williams, en Arizona Les enfants se voient servir biscuits et chocolat chaud tandis qu’on leur raconte la fascinante histoire à l’origine du nom de ce parcours.

Eastern and Oriental Express Le trajet : De Singapour à Huay Yang, en Thaïlande Un classique pour découvrir Cameron Highlands, Singapour et Kuala Lumpur.

Andean Explorer Le trajet : Un aller-retour de Cuzco, au Pérou Pour une vue incomparable sur la cordillère des Andes et le lac Titicaca.

The Blue Train Le trajet : Un aller-retour de Pretoria, en Afrique du Sud Ce train luxueux vous fera découvrir les plus beaux panoramas de l’Afrique du Sud.

Napa Valley Wine Train Le trajet : Un aller-retour de Napa, en Californie Du vin, de la bonne nourriture et certains des plus beaux paysages du nord de la Californie. Que demander de plus?