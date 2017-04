Michelle McHale se retire de la course à la direction du NPD

ADVERTISEMENT

La candidate à la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD) au Manitoba, Michelle McHale, quitte la course pour des raisons de santé.

La militante qui siège au bureau de la Fédération du travail du Manitoba avait rendu sa candidature officielle le mois dernier.

Dans un courriel, Mme McHale a indiqué que la décision de quitter la course était très difficile, mais qu'il était devenu important de s'occuper de sa santé maintenant.

« J'espère que le parti et ses membres actuels et futurs trouveront un chef qui unifiera et renforcera notre parti », affirme-t-elle.

Michelle McHale n'a pas indiqué si elle se lancera en politique à l'avenir.

Une seule autre personne a déposé sa candidature dans la course à la direction. Il s'agit du député provincial de la circonscription winnipégoise de Fort Rouge, Wab Kinew.

Le congrès à la direction du NPD aura lieu au mois de septembre.

