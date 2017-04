L'Impact complète la remontée et arrache un match nul à l'Union

Rulles via Getty Images

Qui a besoin de Didier Drogba lorsqu'on peut compter sur Anthony Jackson-Hamel?

Jackson-Hamel a marqué son deuxième filet du match à la 87e minute et l'Impact de Montréal est venu de l'arrière pour arracher un verdict nul de 3-3 à l'Union de Philadelphie, samedi après-midi, en Major League Soccer.

Le joueur de 23 ans originaire de Québec a remplacé Dominic Oduro

à la 62e minute et s'est emparé d'un retour de lancer pour créer l'égalité. La frappe de Matteo Mancosu de la limite de la surface de réparation n'a pu être maîtrisée par le gardien de l'Union Andre Blake, qui a dû plonger pour la stopper. Le ballon s'est retrouvé aux pieds de Jackson-Hamel, qui n'a eu qu'à le pousser au fond du filet de la pire formation du circuit Garber.

L'Union (0-4-3) avait pourtant pris les commandes 3-0 à la suite d'un penalty octroyé à Roland Alberg à la 39e minute _ son deuxième filet du match. Alberg a ouvert la marque en déjouant un défenseur montréalais avant de battre le gardien Evan Bush d'un tir à bout portant dès les premiers instants de la rencontre, puis C.J. Sapong a doublé l'avance des locaux à l'aide d'une tête à la 23e.

Ignacio Piatti a rétréci l'écart à 3-1 en se faufilant entre trois défenseurs de l'Union avant de faire vibrer les cordages à quelques secondes de la mi-temps, puis une tête de Jackson-Hamel a permis à l'Impact (1-2-4) de s'approcher à un seul but à la 69e minute. Ç'a mis la table pour le deuxième but de la rencontre, et le troisième en deux matchs, de Jackson-Hamel quelques minutes avant la fin de la deuxième demie.

