Si vous avez un tableau noir à la maison, il ne vous reste qu'à écrire un message dessus, à vous faire prendre en photo, et hop le tour est joué. Si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez même faire comme le parti communiste (ici son leader Pierre Laurent) qui a édité un petit livret avec une centaine de clichés.

Et si vous adressiez un petit cadeau à votre interlocuteur en plus de votre carte de voeux... Le député UDI de Seine-et-Marne a fait ce choix et opté pour une brosse à dents. Pourquoi? Parce qu'elle est made in France, une valeur défendue par l'élu. Deux messages en un, la carte presque parfaite.