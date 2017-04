«Raid dingue» de Dany Boon: l'humour en mission policière

ADVERTISEMENT

Trois ans après Supercondriaque, Dany Boon propose Raid dingue, son cinquième film dans lequel il incarne un agent misogyne au sein du raid, l’unité d’élite d’intervention française. Il voit d’ailleurs d’un très mauvais œil l’arrivée d’Alice Pol, une nouvelle recrue maladroite et pistonnée dont il doit assurer la formation. Entrevue.



L’idée du film trottait dans la tête de Dany Boon depuis un certain nombre d’années déjà, mais l’acteur-réalisateur attendait la bonne raison qui viendrait confirmer l’aventure. «Je l’ai eu quand j’ai rencontré l’actrice Alice Pol avec qui j’ai travaillé sur le tournage de Supercondriaque, a-t-il raconté à l'autre bout du fil. J’ai alors réalisé qu’elle serait parfaite dans le rôle principal de Raid dingue puisqu’elle est assez tête en l’air même dans la vraie vie.»



Le film rappelle agréablement les grandes comédies françaises qui mettaient à l’affiche Jean-Paul Belmondo ou Pierre Richard. «Je demeure très admiratif de ce cinéma d’action. Ces œuvres ont bercé mon enfance et j’avais vraiment l’envie de rendre un hommage au genre en réalisant à mon tour une production spectaculaire», a-t-il ajouté.



Six mois d’un entraînement intensif auront été nécessaires pour Dany Boon afin de rendre compte de la réalité au sein du Raid. «Mes muscles et mes abdos que vous verrez au grand écran ne sont pas dus aux effets spéciaux, a-t-il précisé en riant. J’ai rencontré et vécu avec de membres de l’unité d’élite, car c’était important de montrer une réalité professionnelle aussi intense. Ils m’ont ouvert leurs portes et j’ai pu constater que leur travail n’est pas facile. Ils font preuve d’un grand courage.»



De la misogynie partout



À 50 ans, Dany Boon a tenu à accomplir lui-même la plupart des cascades de son long métrage, même si cela a fait dresser les cheveux sur la tête des assureurs qui n’aiment pas trop que les vedettes prennent des risques sur les plateaux de tournage. «Des règles rigides qui peuvent parfois mener à des situations ridicules, a-t-il regretté. Pour Bienvenue chez les Ch’tis, les assurances ne voulaient pas que j’engage Michel Galabru à cause de son âge. Bien sûr, je n’ai pas tenu compte de leur avis et Galabru a été formidable.»



Macho dans le film, Dany Boon précise que la misogynie n’est pas seulement l’affaire de la police. «Malheureusement, on trouve des sexistes dans n’importe quel corps de métier. Le film n’est pas fait pour se moquer de la police, mais pour rire avec elle. Et puis, même si mon personnage a vécu un drame personnel qui expliquerait son peu d'estime envers la gente féminine, rien n’est encore perdu pour lui.»



Le Français, installé à Los Angeles, accumule les réussites au cinéma. Bienvenue chez les Ch’tis et ses 20 millions d’entrées ont catapulté Dany Boon dans le panthéon des personnalités les plus lucratives de l’industrie hexagonale. Dans une moindre mesure, son nouveau film Raid dingue a tout de même connu un beau succès outre-Atlantique totalisant 4,5 millions d’entrées. «Ce qui est important, ce sont les histoires. Si le film marche tant mieux, mais en ce qui me concerne, je ne fais pas ce métier pour l’argent», a-t-il conclu.



Raid dingue – Comédie policière – AZ Films – 105 minutes – Sortie en salles le 21 avril 2017 – France.