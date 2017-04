Styles de soirée: le chic printemps du MAC, c'est reparti pour la 11e édition! (PHOTOS)

ADVERTISEMENT

C'est déjà la 11e édition des Printemps du MAC. Notre photographe JF Galipeau était présent ce vendredi 21 avril au soir pour croquer des styles de soirée printaniers et festifs. C'est reparti en grand sur le thème Jangala.

La mission des Printemps du MAC

Les Printemps du MAC ont pour mission de faire découvrir et connaître le Musée d’art contemporain de Montréal à la relève. Ils visent à sensibiliser la génération montante à l’art contemporain et à l’importance du rôle du MAC dans la conservation ainsi que dans la diffusion de ce patrimoine au Québec, au Canada et à l’international - et à les mobiliser en faveur d’actions de soutien au développement du Musée d’art contemporain de Montréal.

