Le restaurant Mandy’s sera bientôt partout à Montréal. Après avoir ouvert son quatrième restaurant dans le Vieux-Port, voilà qu’un camion de rue s’ajoute à l’offre du spécialiste des « salades gourmandes ».

Le splendide fourgon rose et or est sorti pour la toute première fois jeudi au coin des rues Saint-Denis et Viger, au grand plaisir des amateurs de fraîcheur.

Le menu est plus restreint qu’au restaurant, mais on y propose une sélection de leurs délicieuses salades, des smoothies et biscuits maisons.

What !!!!!! I can die happy 🥗🚐😱 #jaimemandys #mandysfoodtruck Une publication partagée par Caroline Rlt (@crrlt) le 20 Avril 2017 à 16h59 PDT

Consultez la flotte de camions de rues qui circulent dans la métropole.

