C'est le 20 avril que le nouveau restaurant Licence a ouvert ses portes au public dans Griffintown.

Derrière le Licence IV est Ludovic Marionnet, propriétaire du réputé marché et bistro Marché de la Villlette, une institution du Vieux-Montréal depuis 17 ans. On retrouvera chez Licence IV les mêmes produits maison d'une qualité exceptionnelle dont les charcuteries et foies gras qui ont fait la réputation de son premier restaurant.

Il a lui-même conçu le décor en collaboration avec Création Legau Design. Le décor chaleureux et très soigné fait littéralement voyager en plein Paris des années 70. On se croirait dans une véritable brasserie française! Le menu aussi fait honneur aux classiques de la gastronomie française comme le tartare de boeuf, le burger Gainsbourg, l'os à moelle et la crêpe Suzette par exemple. Les produits maisons seront au coeur du menu ainsi que les charcuteries et foie gras dont leurs réputations ne sont plus à faire.

Notre photographe Jean-François Galipeau était sur place pour croquer sur le vif les bons moments de la soirée d'ouverture.

Licence IV

1524, rue Notre-Dame O, Montréal

Licence IV sur Facebook