Le présentateur vedette de Fox News Bill O'Reilly, débarqué mercredi suite à des accusations de harcèlement sexuel, va toucher quelque 25 millions de dollars d'indemnités de départ, selon plusieurs médias américains.

La chaîne américaine n'a pas confirmé ce montant qui correspondrait à peu près à un an de salaire pour le présentateur.

Bill O'Reilly, 67 ans, dont l'émission "The O'Reilly Factor" détenait depuis des années des records d'audience sur le câble, doit être remplacé à partir de lundi sur le créneau de 20 heures par Tucker Carlson.

Ce présentateur de 47 ans, conservateur et provocateur, a rejoint Fox News il y a trois mois. Il semble ainsi récompensé après avoir réussi à augmenter rapidement l'audience du créneau de 21 heures sur lequel il officiait jusqu'ici, après avoir remplacé l'influente journaliste Megyn Kelly passée chez NBC.

Considérée comme l'une des vedettes les moins conservatrices de la chaîne, Megyn Kelly a depuis son départ de Fox indiqué avoir été elle aussi victime de harcèlement sexuel de la part de l'ex-président et fondateur de la chaîne, Roger Ailes, qui a démissionné l'été dernier en raison de telles allégations.

Après le départ de Ailes, l'affaire Bill O'Reilly risquait de ternir encore un peu plus l'image de l'empire Murdoch, propriétaire de Fox, qui attend toujours le feu vert des autorités britanniques pour le rachat de la totalité des parts de la chaîne britannique Sky.

Malgré son succès, O'Reilly a donc été remercié trois semaines après que le New York Times a révélé le versement par lui et la chaîne de quelque 13 millions de dollars à cinq femmes, en échange de leur silence et de leur renoncement à des poursuites pour harcèlement sexuel.

De nombreux annonceurs avaient déserté l'émission après ces révélations.

Le départ de Bill O'Reilly ne signifie cependant pas la fin du scandale pour Fox. La chaîne a été assignée en justice début avril par une éditorialiste, Julie Roginsky, qui affirme que Roger Ailes lui a fait des avances.

Jeudi, une ex-journaliste de Fox passée chez CNN, Alisyn Camerota, estimait que d'autres affaires pourraient sortir. Selon elle, l'autorité de Ailes sur la chaîne était telle que de son temps, ces problèmes ne pouvaient pas être évoqués.

