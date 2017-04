Le circuit Gilles-Villeneuve fermé aux cyclistes et aux piétons pour l'été

ADVERTISEMENT

Le circuit Gilles-Villeneuve de l'île Notre-Dame, à Montréal, sera inaccessible pour les cyclistes, piétons et adeptes du patin à roues alignées du 8 mai au 4 septembre prochain, en raison des travaux et des événements qui y auront lieu pendant l'été.

C’est ce qu’a confirmé la Société du parc Jean-Drapeau, vendredi, en annonçant sa programmation estivale.

Le déplacement de concerts et de festivals sur ce site, dont le populaire Osheaga, en raison des travaux majeurs sur l’île Sainte-Hélène, a forcé les administrateurs à prendre cette décision.

Un lien cyclable de la route verte est tout de même maintenu pour permettre de traverser l’île Notre-Dame. Lorsque l’horaire de montage et de démontage des événements le permettra, un circuit d’entraînement pour cyclistes de haut niveau, d’environ 2,5 kilomètres, sera aménagé les soirs de semaine.

Le complexe aquatique sera aussi fermé en raison de la poussière, des vibrations et du bruit provoqués par les travaux. Des utilisateurs de ces piscines ont dénoncé cette décision annoncée il y a quelques semaines. La Société pense pouvoir rouvrir le complexe en 2018.

Aménagement d'un amphithéâtre

Les travaux, de grande ampleur, permettront notamment d’aménager un amphithéâtre extérieur, pouvant accueillir plus de 60 000 spectateurs, et un village événementiel sur l’île Sainte-Hélène. Trois bâtiments doivent aussi être construits, ce qui entraînera l'installation de 250 pieux.

Le circuit de course automobile doit aussi être retapé avant la tenue du Grand Prix du Canada de formule 1.

Le directeur général de la Société, Ronald Cyr, a expliqué qu’il fallait à la fois assurer la sécurité des usagers malgré ces chantiers et maintenir la présentation des grands événements de l’été. « D'avoir sorti tous les festivals pendant deux ans, pendant qu'on fait des travaux, cela aurait été un gros risque de, peut-être, ne pas être capable de ramener tout cet achalandage-là qui existe depuis une douzaine d'années », a dit M. Cyr.

Trois sites événementiels temporaires seront aménagés pour les spectacles, dont deux sur l'île Notre-Dame. Outre Osheaga, le parc Jean-Drapeau doit notamment accueillir d'ici la fin de l'été le festival de musique électronique ÎleSoniq, le Bal en blanc ainsi que des concerts des groupes The XX, The 1975, Metallica et Guns N’Roses.