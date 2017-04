ADVERTISEMENT

Une image vaut mille mots, dit le proverbe. La diffusion de nouvelles photos de "Game of Thrones", ce jeudi 20 avril, a donné l'occasion aux fans de montrer leurs talents d'observateurs. Alors que la septième saison est attendue le 16 juillet aux États-Unis, un indice fait renaître la principale théorie de la série.

Sur le forum Reddit, parmi les quinze visuels révélés, la photo du duo formé par Samwell Traly et Gilly, la sauvageonne, a retenu l'attention des plus fins enquêteurs. À la fin de la sixième saison, nous les laissions dans la grande bibliothèque des Mestres (un Ordre de savants) à Oldtown, pour que Sam y étudie. Aujourd'hui, c'est justement en pleine lecture que nous les retrouvons.

Si certains ne voient qu'une banale scène entre les tourtereaux, pour les ultrafans c'est une autre affaire. Ils ont sous leurs yeux un indice de plus pour percer le plus grand mystère de l'univers médiéval-fantastique imaginé par George R.R. Martin.

La grande question est: Que peut bien lire Gilly? En zoomant sur la page de son livre, un utilisateur du forum a réussi à décrypter les quelques lignes.

"À Asshai (ndlr. une ville très loin de Westeros) il y a des traces d'une telle obscurité et d'un héros qui l'aurait défiée avec une épée rouge. Cela s'est passé bien avant la création de Valyria, (ndlr. l'actuelle capitale des territoires libres de Daenerys Targaryen), à l'époque durant laquelle la ville de Old Ghis formait un empire. Cette légende s'est répandue à l'ouest de Asshai. Les partisans de R'hllor affirment que ce héros s'appelait Azor Ahai et prophétisent son retour. Dans sa collection de récits et légendes 'Jade Compendium', Colloquo Votar (ndlr. un explorateur qui a traversé la mer de Jade vers les terres de l'Est) raconte une légende curieuse venue de la ville de Yi Ti. Elle raconte que le soleil a caché son visage pour toujours au reste de la Terre, honteux que quelqu'un puisse le découvrir, et que le désastre a été évité seulement grâce aux actes d'une femme à la queue de singe."

Du charabia? Pas pour tout le monde...

Certains utilisateurs de Reddit ont précisés que "R'hllor" était une autre appellation pour désigner le "Lord of Light", soit le Dieu Rouge. Et les fans des livres qui inspirent la série ont reconnu la référence à Azor Ahai. Il s'agit du Guerrier de la Lumière et le Fils du Feu, dont le retour prophétisé et les actions subséquentes sauveront l'humanité des ténèbres. Des ténèbres qui sont, pour beaucoup, incarnés par les Marcheurs Blancs.

Cette légende est la plus mystérieuse de "Game of Thrones". Mais elle a pris un tout nouveau sens depuis l'arrivée de Melisandre (la prêtresse rouge) à Castle Black. Vraie fanatique du Dieu Rouge, elle a, grâce à sa magie, ramenée Jon Snow à la vie à la fin de la cinquième saison.





Jon Snow et Azor Ahai, une même personne?

Si au départ Melisandre voyait en Stannis Baratheon le guerrier mythique, la mort brutale de ce dernier lui a fait vite oublié cette idée. Elle s'est donc tournée vers un nouveau prétendant au titre: Jon Snow.

Dans les livres, la prêtresse rouge explique la prophétie de la manière suivante: "Quand saignera l'étoile rouge, et que les ténèbres se regrouperont, Azor Ahai renaîtra parmi le sel et la fumée pour réveiller les dragons de pierre". Avec sa résurrection, Jon Snow semble bien être l'élu.

Pour ceux qui seraient encore sceptiques à cette idée, la fin de la sixième saison nous apporte une nouvelle preuve. La légende nous laisse également penser qu'Azor Ahai est de la même lignée que Rhaegar Targaryen. Or, Jon Snow n'est pas celui que nous pensions. Il n'est pas le fils illégitime de Ned Stark, mais celui de sa sœur Lyanna à laquelle on prête une relation avec... Rhaegar Targaryen.

Ce qui a été nommé la "R+L=J théorie", a été confirmé par une infographie de HBO en juin dernier. Il nous reste plus qu'à patienter jusqu'au 16 juillet pour, peut-être, la voir se concrétiser à l'écran.

