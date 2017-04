ADVERTISEMENT

Les finissants de l’École Supérieur de mode de l’ESG UQAM en ont mis plein la vue mercredi soir lors de la soirée de présentation de leurs projets.

Parmi les 19 collections dévoilées, les envoûtantes créations entièrement rouges munies pour la plupart de magnifiques drapés des frères Frédéric et Mathieu Joncas ont conquis Club Tissus et les juges. La finition impeccable, entre autres, leur a permis de repartir avec le premier prix de Gestion Georges Coulombe.

Voyez tous les récipiendaires de la soirée et défilés dans la galerie ci-dessous :

Défilés de l'École supérieure de mode 2017

Bourse de 1000$ remis par madame Guylaine Brault, à Frédéric et Mathieu Joncas pour leur collection ANCESTRY.

Bourse de 1000$ remis par madame Guylaine Brault, à Cloée Tremblay-Gallant.

Bourse de 1000$ remis par madame Guylaine Brault, à Jade Simard.

Création de Cloée Tremblay-Gallant.

Faded Underwear était sur place.

Free you

Les créations de Gabriel Drolet-Maguire.

Création de Jade Simard.

Créations de Mary Marino.

Créations de Myriam Bouchard.

NOVEL

Prix d’une valeur de 1000$ remis par Monsieur Frédérik Guérin, président-directeur général de Club Tissus, à Frédéric et Mathieu Joncas. Ce prix a été remis à la collection coup de cœur de Club Tissus, choisi par leur équipe.



Bourse de 1000$ remis par Monsieur Mathieu Rodrigue de la Fondation de l’UQAM, à Myriam Bouchard. Ce prix d'excellence a été remis à la collection pour la valeur « affaires » de ses créations.

Plus de photos de la soirée et des défilés

















Créations de Gabriel Drolet-Maguire

Créations de Gabriel Drolet-Maguire

Créations de Gabriel Drolet-Maguire

Créations de Gabriel Drolet-Maguire

Mary Marino

Mary Marino

Mary Marino

Mary Marino

Mary Marino

Mary Marino







Delsey Ruel-Bilodeau

Agathe Lachaud

Agathe Lachaud

Agathe Lachaud

Sabriné Dubé

Sabriné Dubé

Sabriné Dubé







Sarah Bernier

Sarah Bernier

Sarah Bernier

Sarah Bernier

Sarah Bernier

Cloée Tremblay-Gallant

Cloée Tremblay-Gallant

Cloée Tremblay-Gallant

Cloée Tremblay-Gallant

Cloée Tremblay-Gallant

Cloée Tremblay-Gallant

Cloée Tremblay-Gallant















Frédéric et Mathieu Joncas

Frédéric et Mathieu Joncas

Frédéric et Mathieu Joncas

Frédéric et Mathieu Joncas

Frédéric et Mathieu Joncas

Frédéric et Mathieu Joncas

Frédéric et Mathieu Joncas

































Fondée en 1995 grâce à un partenariat, entre l’Université du Québec à Montréal et le Groupe Collège LaSalle, l’ESM est la seule école à fournir un programme d’études universitaires en mode au Québec. Offert en collaboration avec la Faculté des arts, le baccalauréat en gestion et design de la mode a trois concentrations, soit le design et stylisme, la commercialisation et la gestion industrielle de la mode.

Reconnue internationalement, l’ESM contribue au rayonnement et au développement de la mode d’ici en formant des professionnels compétents et outillés pour enrichir un secteur en constante évolution.