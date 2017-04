Certains réfugiés syriens ont payé leurs parrains pour venir au Canada

ADVERTISEMENT

OTTAWA - Une étude du gouvernement révèle qu'une poignée de réfugiés syriens ont payé leurs parrains pour venir au Canada dans le cadre du programme massif d'accueil de réfugiés qui a amené 26 000 Syriens au pays en 2015 et 2016.

L'évaluation du programme de réfugiés du gouvernement libéral indique que des 581 réfugiés parrainés par le secteur privé interrogés, 23 ont payé quelqu'un pour remplir leur demande de parrainage ou pour leur offrir du soutien au Canada.

Bien que cela soit techniquement interdit en vertu des accords sur le parrainage privé, le rapport indique que ces Syriens ne sont pas les seuls à avoir ouvert leur portefeuille.

L'évaluation souligne que des réfugiés d'autres pays arrivés au Canada entre 2010 et 2014 ont aussi payé leurs parrains, bien qu'ils aient été moins nombreux.

Cette légère différence n'est que l'une des nombreuses façons dont la cohorte syrienne a été présentée comme étant différente des autres réfugiés accueillis dans les dernières années.

L'évaluation de la première vague de Syriens a permis de constater que, comparativement aux réfugiés d'autres régions, certains sont moins éduqués, ont moins de connaissances de l'anglais ou du français, ont de plus grandes familles et une moins bonne compréhension des droits et libertés du Canada.

