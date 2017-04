ADVERTISEMENT

Une harde de caribous forestiers de Val-d'Or sera tranférée au Zoo sauvage de St-Félicien, au Saguenay-Lac-St-Jean, a annoncé ce matin Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Protéger et assurer la survie de la harde

Cette décision est « exceptionnelle », affirme le ministre Blanchette. L'objectif de cette solution est de « protéger et d'assurer la survie » de la harde de Val-d'Or. L'aire protégée des caribous de Val-d'Or sera maintenue afin de préserver la biodiversité du secteur. Au total, ce troupeau compte une quinzaine d'individus.

Selon Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est, cette relocalisation permettra au troupeau de « s'épanouir dans un espace encadré et protégé ». « Il ne faut pas voir ce départ comme une fin, ajoute M. Bourgeois, mais comme le commencement d'un nouveau chapitre. Par leur relocalisation, ils seront, en quelque sorte des représentants de l'Abitibi-Témiscamingue au Saguenay-Lac-St-Jean. »

L'arrivée de la harde de caribous « permettra de poursuivre la mission d'éducation et de sensibilisation auprès du public » du Zoo sauvage de Saint-Félicien, affirme Lauraine Gagnon,directrice générale.

Pour le maire de Saint-Félicien, Gilles Potvin, cette initiative permettra un rapprochement entre les régions. « Une telle vision des enjeux contribue à renforcer les solidarités régionales pour qu'ensemble nous puissions accomplir de grandes choses, comme assurer la survie des caribous de Val-d'Or », déclare-t-il.

« Un camp de concentration pour animaux »

Pour Henri Jacob, président de l'Action Boréale de l'Abitibi-Témiscamingue, le caribou forestier ne pourra pas survivre dans un espace fermé. « Ce troupeau-là, qui vit normalement dans un milieu naturel sur un très grand territoire, ce sont des animaux migrateurs, même s'ils migrent sur des territoires de 1100 km2 à peu près. Là, on va les amener dans quelque chose comme un camp de concentration pour animaux. On ne parle pas de petits animaux. Ce sont de gros animaux. C'est de la poudre aux yeux, c'est de la peinture verte », déplore-t-il.

« C'est un peu drôle que le ministre aujourd'hui nous dise : "On va déménager un troupeau comme ça", alors qu'il y a à peine 2 ans, quand on a attrapé quatre bêtes, il y en a une qui est morte, continue M. Jacob, et aussi au Zoo de Saint-Félicien on a appris qu'en 2005 il y avait 19 des 21 caribous qui sont morts. »

Faits saillants sur le caribou forestier : 1950 : Interdiction de la chasse au caribou forestier dans tout le Québec;

1979-1988 : Moratoire sur la récolte forestière dans les limites du site faunique du caribou de Val-d'Or;

Depuis 1986 : Suivi télémétrique et dénombrement de la population sur une base annuelle;

1989 : 1er plan d'aménagement forestier favorisant la protection du caribou forestier (6e plan actuellement en rédaction);

Depuis 1995 : Analyses génétiques, test de gestation et bilans de santé lors des captures;

2005 : Désignation du caribou forestier comme espèce vulnérable au Québec et 1er plan de rétablissement du caribou forestier provincial incluant l'objectif de consolider la population de Val-d'Or avec l'atteinte de 50 individus;

2009 : Création de la réserve de biodiversité des Caribous-de-Val-d'Or (434,2 km2);

2014-2015 : Garde en enclos des femelles gestantes. Source : Communiqué du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

