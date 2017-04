ADVERTISEMENT

Jeudi 20 avril au soir se déroulait le fameux Bal de la Jonquille 2017, la 24e édition de ce gala mondain au profit de la Société canadienne du cancer qui a rassemblé pas moins de 650 convives. Cette année, le thème de la soirée était: «IMAGINE : Au-delà des Beatles. » Notre photographe était de la soirée pour immortaliser des styles mémorables. C'est le gala-bénéfice lié au cancer le plus fructueux du Canada.

Ce thème a transporté les invités du Bal au-delà des Beatles et des images emblématiques liées à leurs albums vers un monde où l'imagination ne connaît pas de limite, où la technologie propose des effets visuels dépassant toutes les possibilités connues dans les années 1960.

IMAGINE : Au-delà des Beatles

Lorsque les Beatles ont fait leur apparition sur la scène dans les années 1960, ils ont libéré l'Angleterre de l'ennuyeux carcan traditionaliste des années 1950. Ils ont incarné la liberté — la liberté des codes vestimentaires, d'expression, de toutes les vieilles règles et d'une vie entièrement nouvelle. Les Beatles sont le groupe le plus important et le plus influent de l'histoire de la musique rock.

