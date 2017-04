8 marques québécoises à glisser dans ses bagages

ADVERTISEMENT

Que ce soit pour une semaine de vacances au soleil ou une escapade à la montagne, la garde-robe de voyage se doit d’être pratique, confortable et polyvalente. Sans jamais manquer de style ! C’est pourquoi plusieurs marques québécoises en font leur créneau, que vous soyez une voyageuse sac à dos aguerrie ou que votre valise déborde même lorsque vous quittez pour un week-end. Voici 8 marques d’ici à emporter avec vous !

La mission éthique de MERSiO

Tout nouveau sur le marché, le nom de MERSiO interpelle les jeunes globe-trotteurs qui ont rapidement craqué de la petite entreprise basée à Trois-Pistoles. Mise sur pied en début d’année par un jeune couple d’entrepreneurs, la boutique en ligne se démarque non seulement par ses produits branchés (des lunettes de soleil, des t-shirts à poche, des foulards de soie et des sacs écologiques), mais surtout par son désir de changer le monde, une vente à la fois. Chaque produit est fabriqué par des coopératives de travailleurs outre-mer et certains articles sont également confectionnés à Trois-Pistoles.

À surveiller : la nouvelle collection (le deuxième de la jeune entreprise) débarque graduellement ces jours-ci sur le site web. On craque pour les foulards de soie grège fabriqués à la main dans la campagne cambodgienne.

www.mersiolifestyle.com

Une nouvelle image pour FIG

Bien connue dans le paysage québécois, FIG Clothing rajeunit son image cette saison. Modernisant son logo et son site web, la marque montréalaise spécialisée dans les différentes garde-robes féminines de voyage depuis sa fondation en 2005, - allant des escapades urbaines aux safaris -, ajoute une touche plus mode à sa collection qui est toujours confortable et responsable. On remarque ainsi l’ajout d’un chemisier de tencel léger et de tuniques à imprimés. Quant aux tissus, ils sont résistants au froissement et faciles d’entretien pour vous accompagner partout où vous allez.

www.figclothing.com

La petite laine de Bonnetier



Les amateurs de plein air et d’aventures peuvent désormais se procurer des vêtements faits de laine mérinos entièrement fabriqués au Québec. Et c’est chez la marque Bonnetier qu’on les retrouve. Non seulement la laine est fabriquée à partir de ressources renouvelables, elle est aussi autonettoyante, une caractéristique qui en surprend plus d’un. En plus d’être fabriquées localement, toutes les pièces sont imprimées à la main. L’entreprise offre aussi une collection de chaussettes de laine, ainsi que des chandails parfaitement adaptés au style de «vie de chalet» auquel ils nous proposent d’adhérer.

www.lebonnetier.com

Une nouvelle stratégie chez KSL

KSL ferme ses boutiques ces jours-ci. Mais elle ne ferme pas les livres pour autant ! C’est plutôt un nouvel envol pour l’entreprise de Katy St-Laurent. Prenant le virage en ligne, la marque confectionnant des robes et des hauts transformables pour les femmes actives fait le pari de gagner encore plus d’adeptes en vendant exclusivement ses produits en ligne et dans les événements. Au cours des dernières années, KSL s’est démarqué avec ses robes colorées qui peuvent se porter jusqu’à 50 façons différentes. Un plus pour nos valises!

www.kslstore.ca



Le look bohème de Carlo jusqu’en Australie

Basée à Québec, la petite griffe de prêt-à-porter féminin Carlo fait du chemin. Ces jours-ci, elle défile même en Australie, en participant au Byron Bay International Fashion Festival. Menée par jeune voyageuse à l’âme bohème, la marque lancée il y a deux ans à peine se distingue par ses petites collections de robes vaporeuses aux imprimés romantiques et par ses kimonos fluides inspirés par les festivals de musique et par la vie nomade.

http://www.carlodesign.net/

Jak’s poursuit sa route

Les sacs Jak’s sont bien connus au Québec, étant distribués dans plus de 200 points de vente au pays. Fondée à Québec en 2001, la marque est développée par les deux sœurs Karine et Sophie Dionne qui veillent à la confection de chaque sac et accessoire… jusqu’au Vietnam ! De fait, tous les sacs sont fabriqués par une artisane et son équipe au Vietnam, avec qui les deux sœurs entretiennent une étroite relation d’affaires. Chaque collection fait voyager avec des sacs de tous les formats, dont certains sont brodés ou peints à la main. Des écharpes légères s’ajoutent aussi à la gamme ce printemps.

www.jak-s.com

L’art à porter de VOLT

Affichez vos couleurs en voyage avec les robes et les blousons réversibles de Volt Design, qui célèbre cette saison ses 5 ans. Les vêtements servent en fait de canevas à la créatrice Marie-Claude qui en fait des tableaux prêt-à-porter, en suivant la technique de sublimation pour reproduire ses dessins sur les tissus extensibles. En plus d’être réversibles, les vêtements féminins de Volt ne froissent pas, se lavent facilement et protègent des rayons UV.

www.voltdesign.com

Le style sportif de Goïav

Un autre petit nouveau est le nom Goïav. Lancée en janvier 2017, cette marque est une division de la compagnie Cheer Avenue qui confectionne des vêtements de cheerleading sur la Rive-Sud de Québec depuis plusieurs années. Bien que cette collection soit principalement destinée aux sportives, avec ses matières extensibles et techniques, les coupes sont si polyvalentes qu’on les enfile aussi en voyage ! Surtout le legging noir à découpes en filet et le chandail coton tout confort. Psitt ! Goïav lancera sa prochaine collection, - sa deuxième ! -, au début de mai et promet de s’éclater avec des imprimés aux couleurs vives et dynamiques. www.goïav.com





Close  8 marques québécoises à glisser dans ses bagages sur  

T-shirt ultra-léger en laine mérinos pour femme de Bonnetier, 89 $, www.lebonnetier.com

T-shirt ultra-léger en laine mérinos pour homme de Bonnetier, 89 $, www.lebonnetier.com

Robe à fronces de style babydoll Sara de la marque Carlo, 60 $, www.carlodesign.net

Kimono à franges Lucy de la marque Carlo, 75 $, www.carlodesign.net

En nouveauté ce printemps, le chemisier Rex, fait de tencel, s’ajoute à la garde-robe de FIG, 100 $, www.figclothing.com

Tunique à imprimé de la collection Océan de la marque FIG, 80 $, www.figclothing.com

Chandail ouaté de Goïav, fait au Québec, 34,49 $, www.goïav.com

Legging longueur capri avec découpe en filet de la marque Goïav, fait au Québec, 67,49 $, www.goïav.com

Sac à main Fontana de la gamme Jak’s, 105 $, www.jak-s.com



La robe Betty de KSL se transforme de différentes façons, 150 $. www.kslstore.ca



Lunettes de soleil en bois 100 $, t-shirt à poche pour homme 30 $, sac fourre-tout 40 $, de la marque MERSiO, www.mersiolifestyle.com

Lunettes de soleil en bois de la marque MERSiO, pour elle et lui, 100 $, www.mersiolifestyle.com

Foulard, à partir de 40 $, lunettes en bois 100 $, MERSiO, www.mersiolifestyle.com



Sac fourre-tout 40 $, MERSiO, www.mersiolifestyle.com

Blouson réversible imprimé Ours Chino de VOLT design, 259 $, www.voltdesign.com









