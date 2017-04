ADVERTISEMENT

Victoria Beckham et son mari David étaient hier à Buckingham Palace. La raison? Le prince William a décoré l'ancienne Spice Girl pour sa carrière dans la mode et son engagement humanitaire.

Et dire qu'en 2008, Victoria Beckham faisait ses premiers pas de créatrice à la Semaine de mode de New York, En peu de temps, elle est parvenue à de distinguer, encensée par tous aux quatre coins du monde entier. Selon le Daily Mail , elle habille des stars aussi prestigieuses et classe que Gwyneth Paltrow, Claire Danes, Sienna Miller, Blake Lively ou encore son amie Eva Longoria.

À 43 ans, Victoria Beckham est offi­cier de l’ordre de l’Em­pire britan­nique (OBE).

Feeling incredibly proud 🇬🇧 #OBE #BuckinghamPalace X VB A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Apr 19, 2017 at 8:54am PDT

Wonderful day celebrating with my beautiful family x #BuckinghamPalace #OBE 🇬🇧 VB A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Apr 19, 2017 at 8:19am PDT





