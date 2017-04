Ce sac Balenciaga à 2455$ ressemble au sac Ikea

ADVERTISEMENT

Pas besoin de dépenser sa paie pour avoir un sac aux allures d’un Balenciaga.

La maison de mode met en vente actuellement un sac, le "Carry Shopper L" couleur bleu sulfate. A priori rien de spécial, mais jusqu’à ce qu’on voit la ressemblance avec un autre sac - beaucoup moins luxueux - que l'on connait tous: le sac de magasinage IKEA.

Cette similitude a bien fait rire les internautes qui se sont amusés notamment à comparer leur prix. Le premier, en veau, coûte 2455$, le second en plastique 1$. En plus de sa couleur, les deux créations ont quasiment les mêmes dimensions. Le sac IKEA est long de 55cm et haut de 35 cm, le Balenciaga haut de 54 cm et haut de 37cm. On vous laisse comparer.

Who wore it better? Balenciaga or IKEA? pic.twitter.com/LCB9Qri2xN — Mikael Pawlo (@mpawlo) 18 avril 2017 "Qui le porte le mieux? Balenciaga ou IKEA?"

