Nicolas Cage et sa femme Alice Kim Cage ont appelé leur fils Kal-El... un prénom kryptonien en hommage au film Superman.

Le fils de la chanteuse Alicia Keys s'appelle Egypt Daoude.

Angelina Jolie accompagnée de quelques-uns de ses enfants à qui elle a voulu donner des noms plutôt originaux: Maddox Chivan, Zahara Marley, Pax Thien, Shiloh Nouvel, Knox Leon et Vivienne Marcheline.

Prince Michael I, Paris, Prince Michael II (dit «Blanket») sont les noms des trois enfants du défunt Michael Jackson.

La famille Beckham (presque) au complet: Victoria et David, qui ont prénommé leurs fils Cruz, Romeo et Brooklyn. Celui-ci aurait-il été conçu dans la banlieue de New York?

L'actrice Gwyneth Paltrow et le chanteur Chris Martin ont deux enfants: une fille, Apple et un fils, Moses.

Claudia Schiffer et son mari Matthew Vaughn ont trouvé les noms de Caspar Matthew, Clémentine et Cosima Violet pour leurs trois enfants.

Les enfants de l'humoriste controversé Dieudonné s'appellent Bonnie, Merlin, Noé et... Plume.

Le réalisateur Luc Besson et sa femme Virginie Silla et leurs enfants: Juliette (là ça va), Shanna, Talia, Satine et Mao.

Le rappeur 50 Cent et Shaniqua Tompkins ont prénommé leur fils Marquise...

Le célèbre chef anglais Jamie Oliver et sa femme ont donné à leurs filles des noms de fleurs: Poppy Honey, Daisy Boo, Petal Blossom... et leur fils se prénomme Buddy Bear.

Le célèbre designer français Philippe Stark et sa femme ont fait appel à toute leur créativité pour appeler leurs enfants Ara, Oea, Lago, Justice et... K. Tout simplement.

Demi More et Bruce Willis ont prénommé leurs trois filles Scout LaRue, Rumer et Tallulah Belle. La rumeur veut que les deux acteurs se soient inspirés des prénoms de danseuses de cabaret dans la bande dessinée Lucky Luke.

La chanteuse Ashlee Simpson et son mari, le musicien Pete Wentz, ont appelé leur fils Bronx Mowgli.

Le chanteur français Florent Pagny a prénommé sa fille Inca.

La chanteuse Gwen Stefani a appelé ses fils Kingston James et Zuma Nest.