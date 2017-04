ADVERTISEMENT

Notre époque moderne a rendu banals les rencontres en ligne, les « one night » et l’échange de photos d’organes génitaux entre les internautes pour le meilleur et pour le pire ― particulièrement chez les hommes homosexuels. Sur des applications comme Grindr, Scruff ou autres sites visant à trouver l’amour ou simplement rencontrer quelqu'un, c’est souvent une question de minutes avant qu’une personne demande à voir votre entrejambe.

Pour certains, partager des images explicites est un geste aussi simple que d’envoyer un cliché de votre animal de compagnie. Mais pour ceux qui s’inquiètent de leur vie privée et ne souhaitent pas qu’une photo de leur pénis se retrouve entre les mains d’un inconnu sur le Web, voici une application qui vous propose une solution.

Gyorgy Szucs, âgé de 28 ans, est le fondateur de la compagnie Creative Robot et il souhaite éradiquer toute stigmatisation autour des gens qui envoient une photo de leur organe, tout en faisant la promotion du sexe et d’une image positive des corps. Il a créé la compagnie Dick Code, qui laisse ses utilisateurs choisir parmi plusieurs images de pénis celui qui correspond le mieux à leur organe génital. Ainsi, on peut envoyer un dessin aux internautes sans craindre des représailles qui pourraient revenir nous hanter.

Dick Code demande à ses utilisateurs de choisir parmi un lot de caractéristiques physiques ― en lien avec la grandeur, la circonférence et la pilosité ― pour créer un profil intime de leur membre et le plus représentatif possible. Voici quelques images de la sélection:

Cet article est une traduction du Huffington Post américain.