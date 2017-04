Parti: Libéral Circonscription: Vancouver South, Colombie-Britannique

Parti: Libéral Circonscription: Aurora--Oak Ridges--Richmond Hill, Ontario

Parti: Libéral Circonscription: Orléans, Ontario

Parti: NPD Circonscription: Abitibi--Témiscamingue, Quebec

Parti: Conservateur Circonscription: Durham, Ontario

Parti: Conservateur Circonscription: Beauport--Limoilou, Québec

Parti: Bloc Québécois Circonscription: Terrebonne, Québec

Parti: Conservateur Circonscription: Charlesbourg--Haute-Saint-Charles, Québec

Parti: Libéral Circonscription: Kelowna--Lake Country, Colombie-Britannique

Parti: Libéral Circonscription: Notre-Dame-de-Grâce--Westmount, Québec

Parti: Libéral Circonscription: Winnipeg Centre, Manitoba

Parti: Libéral Circonscription: Winnipeg North, Manitoba

Parti: Libéral Circonscription: Kanata--Carleton, Ontario

Parti: Libéral Circonscription: Pitt Meadows--Maple Ridge, Colombie-Britannique

Parti: Libéral Circonscription: Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs, Québec

Parti: Libéral Circonscription: Mississauga--Lakeshore, Ontario

Parti: Libéral Circonscription: Brampton Centre, Ontario

Check out a selection of photographs from Razistan below showing the unseen sides of the war. Mussa Ahmadi, an 18-year-old heroin addict in Kabul. Photo: Sandra Calligaro

A refugee camp on the outskirts of Kabul. Photo: Jonte Wentzel

Outdoor school for children in eastern Afghanistan. Photo: Jacob Simkin

Afghan National Army recruits on a night-time training exercise. Photo: Joel van Houdt

Fahim Bash rehearses in his studio in Kabul's musicians' neighborhood on Koche Kharabat Road. Photo: Lorenzo Tugnoli

Audience members at Afghan Star, a popular Afghan television show. Photo: John Wendle

A Pashtun man and his wife visit the doctor. Photo: Mikhail Galustov

Soldier in a sandstorm in Northern Afghanistan. Photo: Joel van Houdt

The cast and crew of the production "Doste" film a scene on the outskirts of Kabul. Photo: Jonathan Saruk/Getty Images