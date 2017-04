Derek Audette via Getty Images

La Cour suprême du Canada tranchera le litige qui oppose Churchill Falls Corporation Limited à Hydro-Québec.

Le plus haut tribunal du pays a annoncé, jeudi matin, qu'il se penchera sur la cause que la société terre-neuvienne avait perdue en Cour supérieure, puis en Cour d'appel du Québec.

Churchill Falls veut revoir un contrat signé en 1969 et qui établissait, jusqu'en 2034, le prix de l'électricité produite par une centrale hydroélectrique qui allait être construite sur le fleuve Churchill au Labrador.

En 2010, Churchill Falls Corporation Limited s'est adressée aux tribunaux pour se plaindre que la valeur actuelle de l'électricité était imprévisible en 1969 et que le contrat signé, donc, est injuste.

Les arguments n'ont pas convaincu la Cour supérieure du Québec, ni la Cour d'appel qui, en août 2016, donnait encore raison à Hydro-Québec.

Cette querelle sera maintenant jugée par la Cour suprême du Canada qui ne donne jamais de raison pour expliquer ses décisions d'entendre ou non un appel.

Chez Hydro-Québec, on a offert une réaction très prudente à ce dernier développement.

"Hydro-Québec regrette que l'énergie des parties soit encore aujourd'hui consacrée à des litiges plutôt qu'à explorer des voies plus constructives. On a confiance dans le bien-fondé des positions qu'on a défendues et qu'on défend toujours pour le respect du contrat de 1969", a déclaré Serge Abergel, chef des relations avec les médias, dans une entrevue téléphonique.

"On note que les tribunaux, jusqu'à présent, nous ont toujours donné raison", a-t-il cependant tenu à souligner.

Devant les tribunaux inférieurs, Hydro-Québec a plaidé que l'entente était valide étant donné qu'elle avait assumé tous les coûts et les risques associés au projet au moment de la signature du contrat.

Nalcor Energy, la compagnie d'électricité terre-neuvienne, estimait plutôt que le contexte initial du contrat a été rompu par des "événements imprévisibles" ayant transformé le marché de l'énergie, ce qui obligerait Hydro-Québec à revoir les conditions initiales de l'entente.

Dans le jugement de l'été dernier, les cinq juges de la Cour d'appel ont écrit que Nalcor Energy tente de "redéfinir l'équilibre initial" conclu entre les parties.

"La preuve non contredite a établi que les parties savaient que la valeur de l'énergie hydroélectrique était susceptible de fluctuer et qu'elles ont volontairement convenu de prix fixes pour l'énergie", peut-on lire dans la décision de 61 pages.

La Cour d'appel a estimé que le principe général de "bonne foi" du Code civil n'est "d'aucun secours" à Churchill Falls, précisant que le contrat demeurait "rentable" pour la province.

En 2010, la province de l'Atlantique estimait que cette entente lui avait permis d'empocher seulement 1 milliard $, comparativement à 22 milliards $ pour l'État québécois.





