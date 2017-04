Katy Perry a offensé les Hindous avec cette image

ADVERTISEMENT

aty Perry a réveillé la colère des Hindous. La chanteuse américaine est clouée au pilori depuis qu'elle a posté sur Instagram l'image d'une déesse hindoue, accompagnée de la légende "humeur du moment" le 19 avril.

La publication a recueilli plus de 250 000 likes et 12 000 commentaires. Pour la plupart, il s'agit de sermons postés par des Hindous qui y perçoivent une offense à la déesse Kali, protectrice des dévots et destructrice des mauvais esprits.

current mood A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Apr 18, 2017 at 6:57pm PDT





Outragés, certains internautes n'y vont pas par quatre chemins. "S'il te plaît Katy!! N'utilise pas ce genre de représentation de dieux et déesses hindous pour décrire ton humeur... Sais-tu ce que l'image signifie et l'histoire qu'il y a derrière?", interpelle un premier.

Un autre s'énerve: "On s'en fout de ton humeur... tu devrais supprimer cette publication, ou les Hindous changeront bientôt leur humeur à eux", vite suivi par un troisième: "C'est ridicule! Tu n'as pas le droit de publier une image de notre déesse sur ce pu**** de réseau social et d'humilier notre culture."

L'intérêt de Katy Perry pour la culture et la religion hindoues n'est pas nouveau. En 2010, son mariage avec Russell Brand avait été célébré par un prêtre hindou à Rajasthan, rappelle Mashable.

En 2013, dans une interview à la version américaine de Marie Claire, la star a déclaré: "Je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas hindoue, je ne suis pas chrétienne, mais j'ai toujours l'impression d'avoir un lien fort avec Dieu."