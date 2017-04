ADVERTISEMENT

Julie Snyder rebondit là où on ne l’attendait pas du tout. Alors qu’on croyait qu’elle aurait sous peu son émission à la télévision de Radio-Canada, c’est plutôt à la radio, à Radio-Canada Première, que l’animatrice s’installera tout l’été, dans la plage-horaire de 17h à 19h, le dimanche.

5 à 7 aux Îles… avec Julie se diffusera en direct des Îles-de-la-Madeleine, un coin de pays que Julie Snyder affectionne particulièrement et où elle passe tous ses étés depuis plusieurs années, et plus particulièrement à Cap-aux-Meules. La salle de spectacles Les Pas perdus fera office de studio et de scène pour les prestations musicales.

Au moins trois collaborateurs, Valérie Blais, Olivier Niquet et le Madelinot Mario Cyr, un photographe, explorateur, plongeur et directeur photo dont les conférences font un malheur aux Îles-de-la-Madeleine, se joindront à Julie dans ce rendez-vous quotidien. Stéphane Leclair, qui réalisera 5 à 7 aux Îles... avec Julie, sera également «moussaillon-chroniqueur».

