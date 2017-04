ADVERTISEMENT

Les griefs de Donald Trump envers le Canada se multiplient, et son ton se durcit. Dans une déclaration faite jeudi midi depuis la Maison-Blanche, le président américain s'en est pris non seulement à l'industrie laitière du pays, mais aussi à son industrie forestière et énergétique.

« Ce que le Canada fait à nos producteurs laitiers est une honte », a lancé le président, en décriant la situation difficile que vivent des producteurs laitiers du Wisconsin et de New York. Le président avait aussi évoqué le sort de ces agriculteurs mardi, mais avait plutôt évoqué les pratiques « très inéquitables » ou « injustes » du Canada.

Le président a précisé qu'il en avait contre des changements récents qui avaient acculé ces producteurs à la faillite, mais sans donner plus de détails. Il pourrait s'agir d'une référence au fait que les producteurs se sont entendus avec les transformateurs pour favoriser le lait canadien au détriment de lait diafilté produit aux États-Unis.

Le président a ensuite ajouté deux fois plutôt qu'une que ses critiques envers le Canada incluaient également la gestion du marché du bois d'oeuvre et le marché énergétique, mais sans donner plus de détails là non plus.

Le bois d'oeuvre est un vieux contentieux qui oppose les deux pays, et la dernière entente à ce sujet est venue à échéance l'automne dernier. Le grief sur le marché énergétique est beaucoup moins clair.

L’ALENA, que ce soit avec le Mexique où le Canada, c’est un désastre, un désastre commercial. Nous allons vous revenir d’ici deux semaines à propos de l’ALENA, ce que nous allons faire à ce sujet.

- Donald Trump

« Ce qui arrive à nos producteurs laitiers, au Wisconsin, dans l’État de New York, nous n’allons pas laisser ça se produire », a assuré le président dans la foulée. « Nous ne pouvons pas laisser le Canada ou n’importe qui d’autre prendre l’avantage et les laissez faire ce qu’ils font à nos travailleurs et à nos producteurs laitiers. »

Les États-Unis doivent donc entreprendre des négociations « très, très rapidement » avec le Canada, a encore dit le président dans cette déclaration, faite de façon apparemment impromptue en marge de la signature d'un décret ordonnant une enquête sur les importations d'acier aux États-Unis.

Lors de la visite du premier ministre canadien Justin Trudeau à Washington en février dernier, le président Trump avait plutôt parlé de la nécessité d'apporter des « ajustements » à sa relation commerciale avec le Canada. « La relation que nous avons avec le Canada est remarquable et nous allons continuer de l'améliorer », avait-il dit.

Quelques semaines plus tôt, un conseiller du président américain Donald Trump, Stephen Schwarzman, s'était aussi montré rassurant quant à l'avenir des relations commerciales canado-américaines au terme d'une rencontre avec des membres du Cabinet Trudeau. Le Canada a un « statut très spécial » aux États-Unis, avait-il dit, et le risque qu'il souffre d'une renégociation de l'ALENA était « très faible », selon lui.

