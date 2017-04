ADVERTISEMENT

Ce mercredi 19 avril se déroulait le défilé des finissants de l’École supérieure de mode de l’ESG UQAM au Cœur des sciences de l’UQAM en collaboration avec le Groupe Dynamite. Nous étions présents pour repérer la relève mode québécoise.

25 projets inspirants en gestion industrielle et en commercialisation de la mode;

19 collections dévoilant les créations des designers demain.

Les 122 finissants de la cohorte 2017 ont présenté:

L’École supérieure de mode (ESM) de l’ESG UQAM

Fondée en 1995 grâce à un partenariat, entre l’Université du Québec à Montréal et le Groupe Collège LaSalle, l’ESM est la seule école à fournir un programme d’études universitaires en mode au Québec. Offert en collaboration avec la Faculté des arts, le baccalauréat en gestion et design de la mode a trois concentrations, soit le design et stylisme, la commercialisation et la gestion industrielle de la mode. Reconnue internationalement, l’ESM contribue au rayonnement et au développement de la mode d’ici en formant des professionnels compétents et outillés pour enrichir un secteur en constante évolution.

mode.esg.uqam.ca

