ADVERTISEMENT

Le comédien Paul Hébert est décédé, a annoncé le Théâtre du Trident en fin de soirée jeudi. Né le 28 mai 1924 à Thetford Mines, il était âgé de 92 ans.

«Nous venons de perdre notre patriarche. Sa voix va résonner encore longtemps au théâtre et dans nos cœurs», a souligné Anne-Marie Olivier, directrice artistique du Trident, théâtre cofondé par M. Hébert.

Au fil de sa carrière, il a également fondé le Théâtre d'Anjou, Le Chanteclerc, le Théâtre d'été de l'Esterel, l'Atelier (de théâtre), à Montréal, et le Théâtre Paul-Hébert, à l'île d'Orléans. Il a été directeur du Conservatoire d'art dramatique de Montréal et a également dirigé le Conservatoire d'art dramatique de Québec.

Il s'est fait connaître dans plusieurs rôles au petit comme au grand écran en participant à plusieurs oeuvres qui ont marqué l'histoire culturelle du Québec. Dès 1953, un an à peine après l'avènement de la télévision au Canada, il est du feuilleton 14, rue des Galais. Il a pris part à plusieurs émissions pour enfants, dont La Boîte à surprises et interprété dans les années 1980 le rôle de Siméon Desrosiers, rival politique de Joseph-Arthur dans Le Temps d'une paix. En 2005 encore, on pouvait le voir dans le téléroman Nos étés et dans le film La Neuvaine.

On a pu le voir évoluer sur les planches jusqu'en 2002, année où il interpréta le rôle du docteur Tchéboutykine dans Les Trois Soeurs d'Anton Tchékov, montée par Wajdi Mouawad. Trois années plus tôt, Robert Lepage lui avait confié l'immense rôle de Prospéro dans La Tempête de Shakespeare, au Trident.

Parmi les nombreux prix reçus, il a été fait officier de l’Ordre du Canada et chevalier de l’Ordre national du Québec.

Voyez ici le documentaire présenté en 2007 Paul Hébert, le rêveur acharné, par Geneviève Albert:

Paul Hébert, le rêveur acharné from Geneviève Albert on Vimeo.

Les réactions n'ont pas tardé sur Twitter pour honorer l'homme de théâtre.

Reposez en paix, Paul Hébert.🌷 — Patrice Coquereau (@PCoquereau) April 21, 2017





Un autre grand nous a quittés, Paul Hébert, le Siméon Desrosiers du Temps d'une paix. Et tant de beaux personnages. https://t.co/G2IqYPWuMK pic.twitter.com/xPmsYZDeVU — Richard Therrien (@zaptele) 21 avril 2017





@HuffPostQuebec @PatWhite70 Un autre très grand acteur, avec une voix remarquable et unique, nous quitte. Merci pour votre superbe carrière et reposez-vous bien ! — Michel Germain (@mgermaincolts) 21 avril 2017





Pas un autre..... :-(

Une voix et un talent hors du commun.

De tout coeur avec ses proches. https://t.co/diBDvOsSVA#Art #Théâtre #Télé — Hélène O'Hara (@OHaraHelene) 21 avril 2017









L'acteur, le sublime acteur Paul Hébert n'est plus. #RIP Monsieur J'ai adoré vous voir jouer! Sincères condoléances à la famille. — Louise Lafontaine (@LouLafontaine) 21 avril 2017





Avec La Presse canadienne

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter