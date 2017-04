ADVERTISEMENT

De l'importance de choisir un bon ami pour filmer ses exploits. Lors d'un jeu en équipe plutôt stressant - on parle ici d'un relais au-dessus d'une eau froide, sur une toile glissante et en proie à un moulinet géant qui ne fait pas de quartier - mieux vaut se sentir soutenu à l'avant comme à l'arrière. Sauf que, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessus, il arrive que le caméraman passe plus de temps à rire de vos chutes qu'à vous soutenir.

Cette vidéo, postée sur YouTube le 17 avril par une toute récente chaîne néerlandaise de gags en tout genre commence à avoir son petit succès. Plus 65 000 vues en deux jours. Il faut dire que la sextuple chute de ce pauvre co-équipier vaut le détour. Et on ne peut s'empêcher de remercier le caméraman moqueur pour ces images. Sans saccade, malgré les hurlements de rire qui le secouent.