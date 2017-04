Le massage pour bébé, beaucoup plus qu'un remède

ADVERTISEMENT

« Le massage aide au développement du lien d’attachement entre le parent et l’enfant », croit Kim Falardeau, massothérapeute agrégée et formatrice en massage pour bébé auprès de l’Association internationale en massage pour bébé. Bien des parents ne jurent que par le massage de nouveau-né qui procure à la fois bien-être et équilibre, aussi bien aux parents qu’à leur bambin et ce, dès leur naissance.

Christine Roy est maman de deux enfants. Chaque soir, sa fille Éloïse, 6 ans, et son fils Julien, 7 ans et demi, attendent le moment du massage avec impatience. Depuis leur naissance, ils bénéficient des mains de fée de leur maman pour leur massage quotidien qu’ils réclament dès qu’ils en ressentent le besoin. « S'ils ont été jouer dehors et qu’ils sont super excités, ils vont demander un massage parce que c’est comme s’ils savaient que comme ils sont excités, le fait que je les masse, ça va les calmer », explique Christine Roy.

Cette adepte du massage pour bébé en a d’ailleurs fait son métier puisqu’elle enseigne le massage pour bébé à plus de 200 mamans et papas par année, créant ainsi un lien unique entre parent et enfant qui s’est développé au fil du temps.

Une connexion parent/enfant



Depuis qu’elle les masse, Christine Roy apprécie l’évolution des liens affectifs qu’elle partage avec ses enfants. Elle remarque à chaque massage une réelle connexion. « Il n’y a plus rien qui existe d’autre que le contact physique. C’est très reposant, mais c’est surtout le lien d’attachement puis la proximité et l’écoute qui sont importants. La connexion avec nos enfants est extraordinaire », se réjouit-elle.

D’ailleurs, le lien d’attachement dont elle parle se révèle être un des plus grands bienfaits du massage pour bébé auquel s’ajoutent d’autres bienfaits physiques. « Ça va abaisser les taux d’hormones de stress des bébés, certains bébés vont dormir plus longuement et plus profondément quand ils sont massés. Ça va avoir aussi des bienfaits lors des soulagements de tensions musculaires et aider les bébés à trouver leur point de tension physique. Ça peut aider à soulager les gaz et aider à la constipation et aider à soulager les maux qui sont causés par la dentition, toutes sortes de maux… » explique Françoise Lefebvre, instructrice et formatrice internationale pl.

Effet miroir

Comme par mimétisme, ces enfants reproduisent autour d’eux ce qu’ils ont appris du massage. « Parfois, j’ai des grosses journées de travail, ils vont me le proposer aussi. Ils sont fiers de collaborer à mon bien-être aussi parce qu’ils savent que ça fait du bien », souligne madame Roy.

Par le massage chaque membre de la famille accorde un grand intérêt à l’apaisement réciproque. « Le massage pour bébé, c’est un très bon outil pour souder les liens familiaux mais aussi contre la dépression post-natale », affirme Françoise Lefebvre.

Au tour des bébés aux besoins spécifiques.

Pour les bébés prématurés, malades, handicapés ou ayant subi des attouchements sexuels, le résultat est une normalisation des fonctions respiratoires et une désensibilisation post-traumatique des zones affectées.

Christine Roy souhaite une généralisation de cette pratique et a créé pour cela le DVD Le massage des bébés et des enfants, une vague d’amour au bout des doigts, une didactique du massage pour bébé destinée aux familles.