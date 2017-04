ADVERTISEMENT

Le printemps est arrivé et le printemps rime avec aventure.

Non, on ne vous propose pas une visite d'une jungle exotique près de Tulum, mais de l’intérieur du surréaliste atrium ensoleillé du projet résidentiel Tropiques Nord à Montréal.

S’il a peut-être été maintenu dans l’ombre à cause de son voisin plus connu Habitat 67, le complexe Tropiques Nord n’est certainement pas moins impressionnant. Les 1,6 km de terrain artificiel sur lesquels les deux projets ont été érigés ont été conçus à l’origine vers 1890, comme une digue pour protéger le port contre les courants parfois violents du fleuve Saint-Laurent. L’endroit est aussi notoirement connu à l’échelle internationale pour sa vague « surfable » à l’année.

Pénétrer à l’intérieur de l’atrium de 32 000 pieds carrés donne l’impression d’entrer dans l’un de ces complexes futuristes que vous auriez pu construire dans le jeu vidéo Sim City 2000.

Complété en 1988, le Tropiques Nord compte 120 unités en copropriété réparties sur huit étages, et chaque condo bénéficie d’un balcon donnant sur l’atrium. À l’intérieur, la météo est contrôlée à environ 26 ° C toute l'année.

Dans cette bulle tropicale, la nature tente tranquillement d’atteindre le sol, laissant une impression d’extérieur à l’intérieur. Et une équipe d’aménagement paysager travaille à temps plein sur cette verdure.

Découvrez dans la galerie ci-dessus une unité présentement en vente par l’agent immobilier Alexandre Gauvin, membre de l’équipe Martin Rouleau Engel & Völkers, au prix de 1 495 000$.

La résidence de 11 chambres (que vous pouvez voir dans notre galerie de photos ci-haut) dispose d’une grande terrasse intérieure accessible à quelques endroits dans l’appartement, un peu comme on pouvait voir dans les châteaux français vers la fin du 15e siècle. Oh, et la déco intérieure rend le tout encore plus… intéressant.

