Une deuxième saison de «Victor Lessard» sur Club illico

L’excellente saga policière Victor Lessard aura une deuxième saison sur Club illico.

Après Je me souviens, le roman de Martin Michaud duquel est tiré le premier volet de la série de Patrice Sauvé, c’est Violence à l’origine, un autre des bouquins de la franchise Victor Lessard, qui sera adapté pour la suite.

Patrice Robitaille et Julie LeBreton reprendront leurs rôles des redoutables as détectives Victor Lessard et Jacinthe Taillon. C’est à nouveau Martin Michaud qui signera le scénario, aidé de Frédéric Ouellet, et Patrice Sauvé retrouvera sa place derrière la caméra, toujours sous la férule du producteur Mario Clément, de Pixcom.

Ces 10 épisodes supplémentaires seront tournés, comme les 10 premiers, en Ultra Haute Définition (4K). Les premières scènes seront filmées cet automne pour, on imagine, une mise en ligne sur Club illico au printemps 2018, même si aucune date de lancement n’a été officiellement dévoilée.

Dans Violence à l’origine, la tête d’un haut gradé du SPVM décédé est retrouvée dans un conteneur à déchets. Victor Lessard et son équipe sont en charge du dossier et n’ont pas de temps à perdre, puisque le tueur a déjà annoncé son intention de récidiver, avec une signature bien particulière : il peint des graffitis morbides sur les lieux de ses meurtres, dont le visage d’un personnage mystérieux surnommé «le père Noël».

Grand succès sur Club illico, le thriller Victor Lessard, déposé sur la plateforme le 14 mars dernier, a généré un million de visionnements en moins de deux semaines et peut encore être dévoré en rafale.

Club illico est disponible par abonnement, au coût de 9,99$ par mois, et compte aujourd’hui 315 000 clients, quatre ans après son inauguration.