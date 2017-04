ADVERTISEMENT

Après Ottawa, Toronto et Edmonton, Montréal a officiellement droit au service de livraison de repas à domicile de Uber et la multinationale annonce que plus de 100 restaurants sont déjà inscrits, dont le Europea de Jérôme Ferrer et L’Gros luxe.

Il suffit télécharger l'application UberEats ou de visiter ubereats.com puis d’indiquer sa location géographique afin de connaître les restaurants participants à proximité. Le conducteur Uber le plus près ira récupérer le repas puis le mènera directement à la bouche des consommateurs affamés, moyennant quelques dollars. Le tout n'est toutefois offert que de 8h à 1h.

Le service permettra, entre autres, aux plus petits commerces n’ayant pas les moyens de s’offrir un service de livraison d’enfin rejoindre ses clients.

On promet un service en moins de 35 minutes, dont moins de 15 pour la livraison. À voir si la promesse sera tenu chez nous.

Voici un top 50 des restos partenaires montréalais : Kinka Izakaya

Kinton Ramen

Uniburger

Europea

Le Gourmet Burger

Restaurant Su

Barbounya

Brioche Dorée

Fresh Mint

The Halal Guys

Restaurant Coba

Rasoï

Garage Beirut

Sweet Lee's

Cocktail Hawaii

Le Boucan

Main deli Steakhouse

Le Lab

Frites Alors

Notre Bœuf de Grâce

Pizza Gepetto

Nonya

Tejano BBQ

Rustique Pie Kitchen

Junior

Bier Markt

Birreria

Xavier Artisan

Wienstien & Gavino's

Le Poké Bar

Venice MTL

Bombay Mahal Thali

Thazard

Hambar

Falafel Avenue

Ichi Sushi

Wrap City Gourmet

L'express St-zotique

Jerry

Nil Bleu Restaurant

Desserts ETC

Chef on Call

Moushi

Pub BreWskey

District Bagel

Hippi Poutine

L'Gros Luxe

L'Gros luxe 100% Végé

Peroni

Le Jurancon

Z Bistro

Uber vous offre un petit cadeau pour le lancement : frais de livraisons gratuits sur les deux premières commandes. Bon appétit!

Le service est maintenant disponible dans 68 villes à travers le monde et compte plus de 40 000 restaurants partenaires.

VOIR AUSSI :