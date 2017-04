«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

ADVERTISEMENT

La pièce documentaire J’aime Hydro, imaginée et interprétée par la comédienne et auteure Christine Beaulieu, fait beaucoup jaser dans le milieu théâtral par les temps qui courent. Plusieurs ont vanté le vaste travail de recherche et le jeu de l’artiste dans ce troublant portrait de l’une de nos plus importantes institutions d’État. Récemment présentée à l’Usine C, J’aime Hydro sera de nouveau à l’affiche au même endroit cet été, dans le cadre du Festival Juste pour rire. Christine Beaulieu sera à Tout le monde en parle, dimanche, pour expliquer sa démarche et les fondements de son projet.

Passeront aussi sur le plateau de Guy A.Lepage en ce 23 avril, le grand Gilles Vigneault, qui est porteur, avec Fred Pellerin, du documentaire de Francis Legault, Le goût d’un pays, consacré au sirop d’érable comme symbole d’un Québec fort, et depuis peu disponible en DVD ; Hugo Girard, animateur de Les rénos d’Hugo, sur la chaîne CASA, et ancien homme le plus fort au monde ; le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, Sébastien Proulx ; Philippe de Gaspé Beaubien et Yves Jasmin, respectivement directeur de l’exploitation et directeur de l’information, de la publicité et des relations publiques à Expo 67, pour le documentaire Expo 67 : Mission impossible, qui sera projeté en première le 25 avril à la Place des Arts, puis relayé à Canal D le 30 avril ; et Marie-Jeanne Rivard, entrepreneure générale, présidente et gérante de l’hôtel Boxotel et ex-animatrice de Flip de fille, à MOI&cie.

La semaine dernière, Tout le monde en parle ne l’avait pas facile, avec dans les pattes les Canadiens de Montréal qui affrontaient les Rangers de New York en troisième match des séries éliminatoires. Même La voix s’était tassée du chemin, TVA ayant choisi de déplacer au lundi de Pâques la première ronde des quarts de finale. Résultat, les troupes de Tout le monde en parle et leurs invités ont somme toute bien joué, devant 880 000 fidèles, mais le Canadien a été plus populaire, soulevant les ardeurs de 1 560 000 amateurs à TVA Sports. Découverte et ICI Laflaque ont pour leur part rameuté 399 000 et 453 000 adeptes. À TVA, on a misé sur une programmation sage qui ne risquait pas de nuire à la station-sœur TVA Sports, avec Vlog (700 000 téléspectateurs), LOL (538 000) et l’un des films de la franchise Astérix à Ciné-Congé (434 000).

L’émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.