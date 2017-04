ADVERTISEMENT

On ne se lasse jamais des démonstrations beauté particulièrement de nos blogueurs préférés. Alors que dire lorsque la démonstration ne se déroule pas exactement comme prévu initialement? Cela donne des situations pour le moins cocasses, voire carrément surréalistes.

Nous avons compilé les plus beaux ratés sur la toile des blogueurs beauté et franchement... ça vaut le détour. Entre coups de ciseaux fous et brosses sauvages, sans oublier le pinceau à maquillage devenu immaîtrisable, ces ratés sont à pleurer de rire. Ne vous inquiétez pas, les blessures sont très légères, il s'agit plus d'ego.

Histoire de rire un bon coup, visionnez la vidéo ci-dessus.