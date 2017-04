Ce que vous devriez savoir sur le plancher pelvien

ADVERTISEMENT

Les exercices de Kegel sont bien connus pour renforcer les muscles du plancher pelvien qui peuvent devenir plus faibles à la suite d'un gain de poids excessif ou d'un accouchement. Ces muscles soutiennent l’utérus, la vessie, le rectum et l’intestin grêle.

Malgré leur bonne réputation, ces exercices ne sont pas forcément magiques pour corriger des problèmes comme les fuites urinaires post-partum.

Le premier mythe que la physiothérapeute pelvienne Amy Gildner aimerait défaire est que les fuites urinaires sont normales après un accouchement. « Elles sont fréquentes, mais pas normales, » précise-t-elle. Elle recommande plutôt de consulter un physiothérapeute pelvien, car les exercices de kegel ne sont souvent pas correctement exécutés, donc moins efficaces. La plupart des gens contractent plutôt l'intérieur de la cuisse et les muscles abdominaux. Un physiothérapeute pelvien pourra vous montrer comment bien pratiquer ces exercices.

Un autre mythe est que les femmes ayant eu une césarienne n'auront pas de dysfonctionnement du plancher pelvien. C'est principalement les neuf mois de grossesse qui affecte le plancher pelvien plus que l'accouchement en tant que tel. C'est pourquoi elle recommande aux femmes enceintes de voir un physiothérapeute tout au long de leur grossesse pour prévenir le dysfonctionnement du plancher pelvien. Le physiothérapeute pourra conseiller des exercices et étirements et vous démontrer la bonne façon de les faire.

Si vous ressentez une douleur lors des rapports sexuels ou lors de l'insertion du tampon, une fuite d'urine après avoir éternué ou toussé, vous devriez en parler avec votre médecin.