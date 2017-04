Cinq conseils pour un voyage en famille réussi

Poncho via Getty Images

Même une fois avoir atteint l’âge adulte, on se souvient très bien de nos voyages entassés dans l’auto familiale lorsque nous étions plus jeunes. Maintenant que nous sommes parents, nous sommes heureux de pouvoir forger de nouveaux souvenirs inoubliables avec nos enfants.

Cela étant dit, voyager avec des enfants en voiture est bien différent d’une balade en amoureux ou avec un couple d’amis, c’est-à-dire que les arrêts seront plus fréquents et il faut s’assurer d’avoir différentes sources de divertissements. Ce faisant, nous aurons droit à un voyage plus paisible tout en retardant l’inévitable « quand est-ce qu’on arrive? »

Cela nous mène à notre premier conseil que nous pouvons mettre en pratique avant même d’avoir quitté la maison.



Discutez des règles de la route

Que vos enfants soient très jeunes ou des adolescents, il est toujours bon d’avoir une petite réunion familiale avant le départ afin d’établir les règles lors du voyage.

Nous pouvons alors insister sur la nécessité d’éviter les chicanes afin de ne pas distraire le conducteur, et peut-être même annoncer à l’avance une conséquence possible si un conflit devait éclater en cours de route. La stratégie sera probablement plus efficace que de menacer de rebrousser chemin à quelques heures de votre destination finale.

Cette discussion pré-départ servira également à déterminer l’attribution des places assises et résoudre tout conflit possible à cet égard avant d’être sur la route.

Finalement, c’est le bon moment pour informer tous les jeunes participants sur la nature du voyage, où nous allons exactement et combien de temps ils devront patienter. Vous pouvez même préciser quelques détails importants comme l’endroit où vous arrêterez pour manger, ou les lieux que vous visiterez en cours de route.

Bien sûr, cela demande un minimum de planification. C’est notre deuxième conseil.



Planifiez bien votre voyage

Nous savons tous qu’un voyage, bien qu'agréable à destination, engendre un certain niveau de stress. Il est possible de réduire cette angoisse en étant bien préparé avant de se lancer à l’aventure.

Idéalement, nous voulons avoir un itinéraire bien défini et connaitre le chemin que nous suivrons jusqu’à notre lieu de vacances. Quand nous voyageons avec des enfants, il faut s’attendre à ajouter des étapes supplémentaires à notre parcours. Il est sage de prévoir des pauses-toilette en chemin, et d’autres arrêts simplement pour permettre à tous de se dégourdir les jambes. Les enfants peuvent facilement s’ennuyer en voiture, et c’est souvent lorsqu’ils ne sont pas stimulés qu’ils deviennent peu coopératifs. Continuez la lecture pour découvrir une foule d’activités qui viendront mettre de l’action dans votre voyage familial!

Songez à la nourriture

Allez-vous arrêter au restaurant, ou avez-vous prévu un pique-nique? Peut-être que vous préférez manger en voiture? Toutes ces options sont bonnes, il faut seulement y songer à l’avance. Vous avez bien sûr pensé aux collations pour les enfants, mais vous pouvez aussi prévoir des arrêts à des endroits qui feront des heureux sur la banquette arrière!

Un petit cornet de crème glacée, ou encore un lunch exceptionnel (nous sommes en vacances, après tout) dans un restaurant de restauration rapide ne sont que quelques options. Vous pouvez aussi retourner à un restaurant que vos enfants ont aimé lors de votre dernier voyage à cet endroit.

Vous pouvez réserver la surprise, ou mentionner la sortie lors de la discussion pré-départ. Avec la seconde option, vous évitez en plus les demandes incessantes pour arrêter à tel ou tel endroit lors du voyage. Par contre, il est probablement sage d’éviter le sucre afin de ne pas donner trop d’énergie à vos enfants. Mais ça, vous le saviez déjà.



Soyez prêt à tout

Tout parent sait que les dégâts en voiture sont vite arrivés, surtout si nous mangeons dans l’auto. Il est donc fortement conseillé d’apporter avec vous tout le nécessaire pour nettoyer les accidents qui pourraient survenir lors du voyage. Des lingettes humides, du savon désinfectant, un produit pour nettoyer le tissu ou le cuir de vos sièges et même une petite balayeuse à main seront tous utiles. Prévoyez aussi un sac pour mettre tous les déchets pour éviter qu’ils s’accumulent en cours de route.

Une petite trousse avec différents médicaments est aussi une excellente idée. Cette trousse devrait inclure tout le nécessaire pour combattre le mal des transports et les maux de tête ainsi qu’un traitement pour les piqûres de moustiques. En jumelant cette trousse à une trousse de premiers soins, nous sommes prêts à tout.

Tous les éléments décrits précédemment devraient être à portée de main dans la voiture, et non pas dans le coffre.

Préparez des activités

Le voyage avec les enfants en voiture sera beaucoup plus agréable si vos enfants s’amusent en cours de route. Il y a différentes façons de divertir vos jeunes en auto et vous en connaissez déjà plusieurs, mais voici quelques idées.

Vous pouvez prévoir des films qui pourront être visionnés sur un ordinateur portable ou encore sur un système de divertissement arrière offert en option dans la majorité des véhicules. Ces systèmes viennent équipés de casques d’écoute afin de ne pas déranger les parents à l’avant.

Nous pouvons aussi préparer des jeux interactifs à jouer en famille. Donner des indices sur un objet que nous voyons et laisser les autres le deviner, ou prendre note des différentes plaques d’immatriculation que nous voyons sur la route ne sont que quelques exemples.

Vous pouvez également donner un appareil-photo conçu pour les enfants à vos jeunes afin qu’ils puissent s’amuser à capter des images de leur aventure, ou acheter un carnet de voyage afin qu’ils puissent documenter par écrit le périple.

La majorité des conseils énumérés précédemment s’adressent à une famille avec de jeunes enfants. Si nous avons un bébé, la planification du voyage et de la nourriture demeure essentielle, tout comme la nécessité d’être prêt à toutes éventualités, mais vous aurez compris que les options de divertissements seront différentes. Inversement, si nous voyageons avec des adolescents, les jeux vidéo sont une option intéressante à condition qu’ils n’excitent pas trop les passagers à l’arrière. On veut maintenir un certain niveau de calme dans l’habitacle lors du voyage.

Et voilà, le moment est maintenant venu de créer de nouveaux souvenirs qui, comme ceux de vos voyages en famille quand vous étiez jeunes, seront impérissables.