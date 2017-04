Beauty model holding avocado halves over her eyes | Dimitri Otis via Getty Images

Une nouvelle analyse de recherches existantes montre que la consommation d’avocat peut aider à prévenir une foule de maladies et de symptômes, incluant les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, un taux élevé de cholestérol et l’obésité.

Les chercheurs ont analysé plus de 100 études déjà publiées qui portaient sur la consommation d’avocat et ses effets sur le syndrome métabolique. Ils ont constaté que l’avocat, l’huile d’avocat et même sa pelure peuvent avoir des effets protecteurs pour le cœur. Il aiderait aussi a diminué le taux de « mauvais » cholestérol, réduire l’hypertension et les risques de souffrir d’obésité.

Une diète riche en avocats a des effets bénéfiques sur le « bon » cholestérol (lipoprotéine de haute densité) et peut aider à réduire le taux de « mauvais » cholestérol (lipoprotéine de basse densité). C’est important parce que le mauvais cholestérol à des niveaux élevés est l’un des principaux responsables des maladies cardiovasculaires, selon le National Intitutes of Health américain.

Les chercheurs ont également noté que les avocats peuvent réduire l’hypertension et diminuer le risque de souffrir d’obésité ou de diabète de type 2. Une étude avait même démontré que le populaire fruit était un coupe-faim naturel. Tous ces éléments sont essentiels pour réduire le syndrome métabolique, ont-ils écrit.

La majeure partie de la recherche était concentrée sur la chair de l’avocat, autrement dit le truc vert délicieux que vous répandez sur vos tranches de pain grillé, mais certains ont également examiné les effets nutritionnels de la pelure d’avocat, des graines, de l’huile et du noyau, et ils ont trouvé des bienfaits similaires pour la santé. (Les experts rappellent toutefois que vous ne devriez que manger la chair du fruit).

Les maladies cardiovasculaires étaient la deuxième cause de décès chez les Canadiens en 2009, représentant 20,7% de tous les décès, selon les plus récentes données de Statistiques Canada. Vous devriez régulièrement éviter des comportements malsains comme le tabagisme, surveiller votre tension artérielle et prendre en note tous les conseils de votre médecin pour diminuer les risques d’accident cardiovasculaires.

Et, comme le montre l’étude, il est également recommandé d’avoir de saines habitudes alimentaires en consommant des aliments comme les avocats. Si vous voulez tout savoir pour l’intégrer à votre alimentation, lisez ces quelques astuces. Vos papilles et votre santé ne s’en porteront que mieux.

Pour faire mûrir vos avocats plus rapidement, placez-les dans un sac en papier à la température de la pièce. Ils seront à point en quelques jours.

Pour accélérer le mûrissement davantage, ajoutez une pomme, une banane ou une poire dans le sac en papier.

Si vous ne pouvez vraiment pas attendre, coupez vos avocats, aspergez-les de jus de citron et faites-les cuire à 300°C pendant 10 minutes.

Si votre avocat est mûr, mais que vous n’êtes pas prêt à le manger, placez-le au réfrigérateur pour ralentir le mûrissement.

Par contre, s’il s’agit d’un restant d’avocat, recouvrez-le d’une pellicule plastique, de jus de citron ou de vinaigre de cidre de pomme.

Pour le déjeuner, essayez l’«oeuvocat», vous n’avez qu’à faire frire un œuf dans le trou d’un demi-avocat, assaisonner au goût et savourer!

Pour tirer le meilleur de votre avocat, coupez-le en quartiers et retirez la pelure. C’est la façon la plus simple et efficace de savourer ce fruit.

Si vous n'êtes pas certain que votre avocat soit prêt à être mangé, regardez sous la tige. Si la peau est brune, il est trop mûr. Si elle est verte, il est mûr à point. Et si la tige ne s'enlève pas facilement, il n'est pas encore tout à fait mûr.

