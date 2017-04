Sandwichs au poulet: Subway dépose une poursuite en diffamation contre CBC

(sur un pain 6 pouces de blé entier) Calories: 400 Matières grasses: 12 grammes Sel: 740 mg Glucides: 47 grammes Protéines: 25 grammes Expert: Megan Wallace, nutritionniste en Alberta "Pour ce sandwich, je le choisirais sans fromage et j'ajouterais beaucoup de légumes. Pour la sauce, inutile d'en mettre puisque l'avocat est bien crémeux et que le bacon regorge de goût!"

(6 pouces) Calories: 330 Matières grasses: 10 grammes Sodium: 970 mg Glucides: 42 grammes Protéines: 19 grammes Expert: Chelsea Allen "Mon choix serait le format 3 pouces, un format carré amplement suffisant pour le déjeuner. J'accompagnerais le tout avec un à côté de pommes tranchées. Ce choix est raisonnable en matière de gras saturés et de sel comparativement à d'autres choix et il vous procure 19 grammes de protéines pour bien commencer la journée!"

(Sur un pain 6 pouces) Calories: 310 Matières grasses: 4.5 grammes Sodium: 560 mg Glucides: 47 grammes Protéines: 21 grammes Expert: Stefanie Senior, diététiste à Toronto "Un des meilleurs choix au menu car faible en calories, en gras saturés et en sel. Choisissez-le sans fromage et sur un pain multigrain pour en faire un sandwich vraiment santé. "

Calories: 50 Matières grasses: 1 gramme Sodium: 65 mg Glucides: 9 grammes Protéines: 3 grammes Expert: Pamela Fergusson "Un choix ultra santé si vous ajoutez le plus de légumes possible à votre salade (poivrons, concombres, tomates) et de L'avocat pour les protéines et leur aspect crémeux qui remplacera la vinaigrette."