Il ne resterait qu'entre 10.000 et 20.000 individus. Les bonobos sont très menacés : leur nombre aurait diminué de moitié durant les 20 dernières années. Les braconniers les chassent illégalement pour les vendre comme viande de brousse, comme animaux de compagnie, ou pour leurs soi-disant vertus médicinales (on les utilise notamment dans la médecine traditionnelle). Ils sont aussi victimes des guerres.

L'ADN des gorilles est de 98 % à 99 % identique à celui de l'homme. Ils sont les êtres vivants les plus proches de l'homme après le Bonobo et le Chimpanzé. Toutes les espèces de gorilles sont inscrites sont déclarées comme en danger d'extinction voire en danger critique d'extinction.

On estime qu’il existe environ 22 000 individus restants. Ils représentent une des victimes les plus exposés du changement climatique. En effet, le réchauffement climatique contribue à faire disparaître son habitat, chaque année la banquise de l’Arctique (celle qui est censée être permanente), fond de plus en plus.

On ne sait pas précisément combien il reste de jaguars. Tout ce qu'on sait c'est qu'ils sont devenus rares. La plus grande menace qui pèse sur eux est la destruction de leur habitat. Les jaguars sont aussi chassés. Dans presque tous les pays où vivent les jaguars, ils sont protégés par la loi. Mais malheureusement, cela n'arrête pas toujours les chasseurs.

Les braconniers pillent les nids et volent les oeufs des tortues.Si certains nids y survivent, ce n'est pas fini.Les petits qui sortent des oeufs peuvent êtres capturés et mangés par un crabe en cours de route. La pollution des mers joue en leur défaveur, certaines prennent des sacs plastiques pour des méduses, les mangent, puis meurent d'occlusion intestinale.

Environ 1.600 pandas vivent encore en pleine nature. Leur habitat se réduit sans cesse, car de plus en plus d'hommes abattent les forêts pour avoir du bois et pour y faire de l'agriculture, et il reste donc de moins en moins de bambous. De plus, les pandas géants sont parfois tués pour leur magnifique pelage ou bien meurent dans des pièges placés pour attraper d'autres animaux.