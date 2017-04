«La voix» : Ludovick, Rebecca, Frank et David passent à l'étape suivante

ADVERTISEMENT

Pâques et séries éliminatoires obligent, c’est lundi que TVA présentait la première vague des quarts de finale de La voix, première portion du jeu à être diffusée en direct à la télévision et dans laquelle le public a son mot à dire. La jeune chanteuse britannique Birdy était l’invitée spéciale de cette soirée pleine d’émotions.

Trois participants par équipe s’y sont affrontés ; les coachs responsables ont ensuite évalué chacun de leurs protégés, et les téléspectateurs ont fait de même de leur côté. Les voix qui ont ainsi obtenu le score le plus élevé se rendront alors à la demi-finale du 30 avril prochain, et les plus chanceux accèderont à la grande finale du 7 mai. Une seconde ronde de quart de finale sera à l’horaire la semaine prochaine.

Voici notre compte-rendu.

Équipe Éric Lapointe

Andy Bastarache a continué lundi son parcours sans fausse note et sans accroc au concours, avec une langoureuse Moman, tirée du répertoire d’Éric Lapointe. La touche country qui enveloppait sa proposition était pleinement justifiée et sa version de la ballade était envoûtante. Rien à redire, une fois de plus, sur le charme naturel d’Andy et son aisance sur scène. «Du charisme, t’en as en quantité industrielle, mon homme!», a témoigné Marc Dupré. «Tu as ramené le soleil sur la scène et dans la chanson (…) Seulement les grands interprètes sont capables de faire ça», a pour sa part commenté Éric Lapointe. Andy Bastarache avait des chances élevées de traverser aux demi-finales de La voix.

Assis au piano pour relire Comme un coyote, d’Offenbach, accompagné d’une chorale gospel, Guy Mapoko a peut-être été trop criard pour bien démontrer toute l’étendue de ses possibilités, ce qui n’a pas empêché les spectateurs de scander des «Guy!, Guy!, Guy!» sentis. L’homme aurait peut-être dû canaliser son énergie, mais Isabelle Boulay n’en pensait pas autant. «Tu me bouleverses, lui a-t-elle confié. Tu chantes comme un dieu, comme un diable, comme un animal, comme un coyote (…) Tu pousses les barreaux de toutes les prisons!»

Ludovick Bourgeois n’a pas été excellent sur Faithfully, de Journey, une mélodie difficile, au son de laquelle il a faibli à quelques reprises. Éric Lapointe a d’ailleurs admis s’être déjà cassé les dents en l’essayant. Mais Ludovick a néanmoins causé le délire dans la salle, et on pouvait déjà lui prédire un destin doré. On ne se trompait pas en anticipant une lutte serrée entre Andy et lui.

Une fois le stress derrière et les éloges prononcés, Éric Lapointe a décerné un vote de 32 à Andy Bastarache, de 29 à Guy Mapoko et de 39 à Ludovick Bourgeois. Le fils de Patrick Bourgeois générant depuis les auditions à l’aveugle un immense engouement chez les adeptes de La voix, en raison, sans doute, de ses origines et de sa belle gueule - et sûrement un peu aussi de son talent! - c’est sans surprise que celui-ci a triomphé avec une somme entière impressionnante de 101.

ÉQUIPE MARC DUPRÉ

Plutôt discret, Brandon Mignacca ne laisse pas deviner l’as interprète qui dort en lui. Or, dès qu’il pousse la note, on comprend. En apesanteur, de Calogero, lui allait comme un gant. Brandon a ainsi rapidement prouvé son statut de bête de scène. «Tu portes en toi les stigmates d’un chanteur pop alternatif», l’a encensé Isabelle Boulay, jamais à court de jolies tournures de phrases pour complimenter les candidats.

Sur Solitude, de Lulu Hugues, Rebecca Noelle se commettait pour la première fois en français. Derrière son micro rétro, l’aspirante dégageait une remarquable intensité, s’exprimant autant des yeux que de la bouche. Celle que Charles Lafortune a désignée comme «l’ex» de Pierre Lapointe – qui l’avait laissée filer lors des duels, avant qu’elle ne soit récupérée par Marc Dupré – a été félicitée sur les réseaux sociaux par Lulu Hugues elle-même, qui s’est dite touchée que Rebecca reprenne sa chanson. «Extrêmement solide vocalement, impressionnante», l’a décrite Marc Dupré.

Aussi via les médias sociaux, plusieurs ont déploré le choix de chanson de Tova Stolow, même si la principale intéressée a été émouvante, voire carrément irréprochable, sur Stone Cold, un morceau de Demi Lovato. La jolie blonde s’est craché les tripes dans sa robe scintillante, et c’est avec raison qu’Éric Lapointe lui a déclaré : «Tu nous rentres dedans où ça fait mal, où ça fait du bien (…) Tu es un volcan d’émotions». Tova était déclarée gagnante par nombre d’internautes avant même que ne soit annoncé le résultat pour le clan de Marc Dupré.

À l’issue des trois présentations, on devinait que la compétition se jouait entre les deux demoiselles propulsées par Marc Dupré. Celui-ci a octroyé 32 points à Brandon Mignacca, 35 points à Rebecca Noelle et 33 points à Tova Stolow. Une fois le vote populaire établi, Rebecca Noelle s’est retrouvé avec une note globale de 84, ce qui en fait la gagnante de ce quart de finale. Dommage pour Tova, qui trouvera sûrement une manière de rebondir ailleurs.

ÉQUIPE ISABELLE BOULAY

Abigail Galwey, l’une des valeurs sûres de la tribu d’Isabelle Boulay, avait opté pour La marée haute, de la défunte Lhasa de Sela. D’abord douce, puis enflammée, Abigail a fait valser son timbre pur sur ce texte poignant avec une grande authenticité. Pierre Lapointe lui a signalé qu’il est toujours un événement de revisiter Lhasa de Sela. «Tu as la charge artistique pour pouvoir chanter ce genre de chanson-là», l’a-t-il encouragée, pendant qu’Isabelle Boulay applaudissait son «beau, grand, lent crescendo».

L’accent du Nouveau-Brunswick de Frank Williams était parfait sur T’envoler, de Paul Daraîche, mentor de l’équipe Boulay. Un style qui lui allait bien et une dégaine indéniablement sympathique. Isabelle Boulay a surfé sur un élan poétique en lui affirmant qu’il y a quelque chose «d’immuable» chez lui. «Tu as un bon cœur», lui a-t-elle dit. On est d’accord.

La jeune Marilyne Léonard-Thiffault, plus jeune participante de La voix 2017 – et qui célébrait son anniversaire lundi - a le potentiel d’une grande artiste. Aussi candide que professionnelle, l’adolescente a incarné avec brio All I Want, de Kodaline, toute mignonne coiffée de son chapeau, pendant que sa maman versait une larme dans les gradins. Il lui reste peut-être du coffre à acquérir, mais Marilyne a les capacités pour avoir une grande carrière éventuellement.

À peu près tous de forces égales, Abigail Galwey, Frank Williams et Marilyne Léonard-Thiffault ont respectivement reçu des évaluations de 30, 32 et 38 de la part de leur coach Isabelle Boulay. Mais le Québec a ensuite parlé et n’a pas favorisé la benjamine des troupes, Marilyne, comme semblait le faire Isabelle, mais plutôt Frank Williams, sacré vainqueur avec un compte ultime de 84.

ÉQUIPE PIERRE LAPOINTE

Choix de chanson on ne peut plus mature pour David Marino, charismatique crooner de 18 ans, qui a paru s’amuser comme l’enfant qu’il était probablement il n’y a pas si longtemps, sur Quand ça balance, de Michel Legrand. Sûr de lui, complice avec le public, y allant même d’un mignon clin d’œil charmeur à la fin de sa prestation, Marino a offert un numéro parfait à tous points de vue. Un talent à l’état brut, ce David, à qui Isabelle Boulay a souligné qu’il possède toutes les qualités d’un grand chanteur. Son coach, Pierre Lapointe, a vanté sa technique. Peu importe l’issue de La voix, David Marino ira loin.

Chaque saison de La voix apporte son lot de riches envolées vocales féminines. Karimah Marshall nous en aura proposé quelques-unes et a poursuivi dans cette veine, lundi, avec Il y a de l’amour dans l’air. Une tentative tout à fait honorable, qui ne passera toutefois pas à l’histoire, parce que sans grande originalité, sans grand éclat. La jeune femme aurait sûrement été capable de plus.

Mike Valletta a déplacé de l’air dans le Studio Mel’s en poussant une Counting Stars aussi énergique que ses pas de danse. La pièce lui allait bien, Mike l’a bien rendue, mais encore là, il manquait l’étincelle qui aurait rendu le moment vraiment spécial.

Après avoir observé ses trois poulains, Pierre Lapointe a accordé un pointage de 40 à David Marino, de 25 à Karimah Marshall et de 35 à Mike Valletta. Après que les téléspectateurs aient ajouté leur grain de sel, David a hérité d’un score total de 101 et c’est lui qui, à juste titre, passera à l’étape suivante.

