Les Rangers de New York et le Canadien sont sur un pied d'égalité 1-1 après une période du quatrième match de leur série quart de finale de l'Association de l'Est, disputé au Madison Square Garden.

Jesper Fast a inscrit le premier but à 11:39 après avoir hérité de la rondelle que lui avait involontairement dirigée Andrei Markov.

À 18:37, Torrey Mitchell a complété un brillant échange de passes avec Shea Weber pour créer l'égalité 1-1.

Carey Price a bloqué 9 tirs tandis que Henrik Lundqvist en a repoussé 11.

Le Canadien mène la série 2-1.

