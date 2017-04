ADVERTISEMENT

Ernestine Stollberg, née en 1922 à Vienne en Autriche, devient une star d'Instagram à l'âge de 95 ans. Incroyable? Mais vrai!

Erni, de son surnom, est devenue l'égérie d’une boutique concept baptisée Park, à Vienne, tenu par Markus Strasser et Helmut Ruthner. Les clichés d'elle partagés sur Instagram sur le compte park_wien deviennent vite de petits succès qui la propulsent au rang d'égérie.

Un parcours inattendu

Ernestine Stollberg est la voisine de ce magasin tendance. Très vite, Markus Strasser et Helmut Ruthner réalisent le potentiel photogénique de la délicieuse nonagénaire pile au moment où l'on parle de plus en plus des mannequins seniors. Erni accepte d'endosser les vêtements de créateurs et se plie au jeu de modèle. À la vitesse des médias sociaux, elle se démarque et fait parler d'elle aux quatre coins du monde. Il faut dire qu'elle allie chic, chien et charme!

L'ex-danseuse de revue - qui a fui le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale pour se réfugier au Brésil - a une vie clairement hors du commun!





