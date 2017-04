ADVERTISEMENT

Le modèle star que toutes les fashionistas et mannequins arborent à Coachella cette édition? Le haut – crop top - qui dévoile aussi bien les épaules que le ventre. Sexy avez-vous dit? Oui, plutôt! Mais c'est clairement une tendance peu facile à adopter quand on a plus de 20 ans.

Coup de projecteur sur une tendance qui fait fureur à Coachella.

Kendall Visser, mannequin et star d'Instagram jouent des épaules, et c'est très réussi.

Romee Strijd, top modèle chouchou de Victoria's Secret, a misé sur un look au parfum sport.

Stella Maxwell, Ange de Victoria's Secret depuis 2015 a elle opté pour un micro top en dentelle.

Kendall Jenner est une grande fan de cette tendance





Coup d’œil sur les looks les plus cool de cette année :

