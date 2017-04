ADVERTISEMENT

Vous êtes-vous déjà déchaîné à deux pas du coffre-fort d’une prestigieuse banque? Non, nous non plus. Mais il sera bientôt possible de le faire au Club La Voûte qui s’installera au sous-sol de l’ancienne Banque Royale dans le Vieux Port de Montréal.

Vestiges du somptueux bâtiment construit dans les années 20 et décor audacieux se côtoieront dans l’espace de 13 000 pieds carrés situé dans l’ancienne voûte menant au coffre-fort de la banque. Le tout divisé en deux salles pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes.

Ce sont les mêmes entrepreneurs de La Champagnerie et du restaurant HVOR qui sont derrière le projet. Michel Prete, designer à qui on attribue les travaux du Club Opéra, réimaginera quant à lui l’aire inutilisée depuis 2012.

Selon un décompte présenté sur le site web du club, l’ouverture est prévue pour le vendredi 26 mai prochain.

Au rez-de-chaussée, c’est le très chic Crew Collective & Café - élu plus bel espace de cotravail au monde par le magazine Forbes – qui a pris la place des banquiers.

Café-boulot et soirée endiablée ensuite, pourquoi pas!

