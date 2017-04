La nouvelle tendance capillaire à suivre: les cheveux fluos?

ADVERTISEMENT

On le sait à Coachella, des tendances émergent et sont ensuite récupérées par le plus grand nombre. Cela va-t-il être le cas des cheveux fluos de Kylie Jenner?

La plus jeune du clan Kardashian affichait une chevelure jaune fluo avec des racines noires sans équivoque sur son long carré. Une couleur qui pourrait rapidement accentuer cernes et autres boutons disgracieux, mais étonnamment dans son cas, cette nuance néon lui va plutôt très bien. Est-ce le début d'une nouvelle mode?

Seriez-vous prêtes à adopter ce nuancier vitaminé?

highlighter hair 🌈 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Apr 14, 2017 at 4:01pm PDT