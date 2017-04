ADVERTISEMENT

Quand on devient parents, on doit souvent revoir notre carnet de bonnes adresses. On recherche constamment de nouveaux endroits pour sortir avec bébé aisément et sans se faire regarder de travers parce qu’on dérange les autres clients.

Biscuits & Confettis est un nouveau café fraîchement ouvert sur la rue Sherbrooke Ouest où les enfants peuvent être des enfants. L’espace est aéré (plus de 2000 pieds carrés) pour permettre une bonne circulation des enfants, des parents et des poussettes!

La propriétaire, Jennifer Podmore, a pensé à tout. Un espace pour ranger les poussettes près de l’entrée, des crochets pour les manteaux des enfants, des collations pour les petits. « Le sentiment de communauté est très fort dans le quartier et je sentais qu'un endroit comme ça marcherait. Les gens de Notre-Dame-de-Grâce aiment encourager les marchands locaux », explique-t-elle. En effet, à peine deux jours après l'ouverture, le café grouillait de vie par un beau samedi après-midi.

Une grande salle avec un jeu gonflable fait le bonheur des enfants un peu plus grands. Une maisonnette en bois mignonne comme tout et placée sur un douillet tapis vert imitant la pelouse attire instantanément les enfants. Un coin lecture douillet sous un tipi est installé en retrait pour ceux qui souhaitent un moment de tranquillité.

Pendant que les enfants s'amusent comme des p'tits fous, les adultes peuvent s'installer à l'une des nombreuses tables qui prennent place dans la salle principale, siroter un café et prendre une bouchée tout en ayant un oeil sur eux.

Le petit plus? Le café fait aussi office de boutique pour un cadeau dernière minute ou simplement parce qu’on ne peut pas résister aux produits minutieusement choisis par la propriétaire. Pyjamas, jeux éducatifs et ludiques, produits de soin, il y a du beau!

Ce n'est pas tout, le café offrira une programmation d'activités pour les parents et les enfants comme des cours d'éveil musical ou des cours de yoga maman-bébé.

Biscuits & Confettis 5712 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal www.biscuitsetconfetti.com

