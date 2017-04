Les aubaines de dernière minute Si vous êtes flexible en ce qui a trait au choix des dates et de la destination, vous pourrez réaliser de belles économies en profitant des escomptes que les compagnies ont tendance à offrir moins de deux semaines avant la date de départ.

Utilisez l’outil «Explore» sur Kayak Indiquez votre budget maximum et voyez où cela peut vous mener. Cet outil vous permet de filtrer les destinations potentielles par prix, saison et durée de vol. À découvrir si vous êtes flexible sur le choix de votre destination!

Visitez deux villes pour le prix d’une Tirez le maximum de vos vacances en volant avec une compagnie vous permettant de rester jusqu’à sept jours dans une ville avant d'atteindre votre destination finale. Vous pourriez ainsi visiter Reykjavik avec Icelandair, Paris avec Air France et Amsterdam avec KLM.

Visitez plusieurs villes au cours d’un même voyage Arrivez dans une ville, puis repartez d’une autre. Établissez un itinéraire. Rendez-vous d’une ville à l’autre en voiture. Et dépendamment d’où vous vous trouvez, le billet d’avion pourrait être beaucoup moins cher.

Soyez à l’affût des nouveaux vols De temps à autres, les compagnies aériennes annoncent l’ajout de nouveaux vols et de tarifs pouvant vous faire profiter de rabais supplémentaires.

Faites bien vos recherches Utilisez des sites comme Kayak et Google Flights pour chercher vos dates et comparer les prix de la plupart des grandes compagnies aériennes. Ces sites vous permettent également de recevoir des alertes sur des aubaines pour la date et/ou la destination de votre choix.

Les meilleures journées pour voyager Les vols à l’intérieur du Canada, de et vers les États-Unis sont souvent moins chers les mardis, mercredis et samedis.

Choisissez une compagnie aérienne à bas prix Des compagnies comme WOW Air et NewLeaf Travel ont rendu les vols à travers le Canada et vers l’Europe beaucoup plus abordables. Prenez note toutefois que ces compagnies chargent des frais pour absolument tout, incluant les bagages. Une option qui est donc à considérer si vous comptez voyager léger.