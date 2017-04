11 spectacles d'envergure attendus au Carrefour international de théâtre de Québec

ADVERTISEMENT

Après avoir annoncé la nouvelle mouture du spectacle déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant?, le Carrefour international de théâtre a dévoilé ce matin l’entièreté de sa programmation. Des œuvres du Canada anglais, de la Pologne, de la France et du Brésil, des premières nord-américaines et des créations locales seront présentées du 25 mai au 10 juin dans la Vieille Capitale.

Marie Gignac, directrice artistique du Carrefour international de théâtre, a insisté sur l’importance du théâtre dans le contexte actuel. «Le théâtre sera toujours une occasion de se rassembler, une occasion de rencontre, d’échange et de dialogue», a-t-elle soutenu en conférence de presse. C’est pourquoi plusieurs pièces à l’affiche touchent des sujets sensibles : la vieillesse, la sexualité, la politique, la mort. D’autres abordent des sujets plus ludiques, comme l’imagination et la nourriture.

Premières nord-américaines

Décrite par Marie Gignac comme un «événement majeur et exceptionnel, une critique vitriolique du milieu de l’art viennois et de la société en général», Wycinka Holzfällen – Des arbres à abattre, du réputé metteur en scène polonais Krystian Lupa d’après l’œuvre de Thomas Bernhard, sera présentée en première nord-américaine pour un soir seulement, le 28 mai au Grand Théâtre de Québec.

Autre première que la présentation de We love Arabs du chorégraphe israélien Hillel Kogan, issu de la Batsheva Dance Company. Mettant face à face le chorégraphe avec un danseur arabe, la pièce mélange dialogue et danse dans une exploration sur la tolérance et la réconciliation. Pour la directrice artistique, les deux danseurs «incarnent de façon très très drôle une situation politique délicate». À voir en français les 30 et 31 mai au Théâtre de la Bordée.

Des pièces de retour

Après une série de malchances ayant empêché les représentations en 2015 et 2016, la comédienne s’étant d’abord blessée, puis les décors ayant été bloqués à Marseille, Murmures des murs de Victoria Thierrée-Chaplin est de retour à l’affiche du Carrefour pour la troisième fois. «Espérons que ce sera la bonne!» s’est esclaffée Marie Gignac, rappelant que ce spectacle était un «spectacle bonheur» pour la directrice générale, Dominique Violette. S’adressant à un large public dès 8 ans, la pièce met en vedette la fille de la créatrice, Aurélia Thierrée, dans un univers imaginaire loufoque mêlant le théâtre, l’acrobatie, la danse et la magie. À ne pas rater les 2, 3 et 4 juin au Théâtre de la Bordée.

D’abord testé pendant les Chantiers/constructions artistiques l’an dernier, le Projet BBQ de Claude Breton-Potvin revient visiter le quartier Saint-Roch encore une fois. Ce parcours à la fois gastronomique et théâtral se décline en cinq étapes, où les spectateurs sont invités à déguster une bouchée conçue par un chef en lien avec l’action théâtrale qui se joue devant eux dans des lieux comme Le Cercle, Le Pied Bleu et Le coin de la patate. La seule représentation de 2016 ayant été très courue, quatre soirs sont au menu cette année : les 29 et 30 mai et les 5 et 6 juin.

D’autres œuvres attendues

Parmi la riche programmation internationale de cette 18e édition du Carrefour, notons aussi l’intrigante proposition de la metteure en scène brésilienne Christiane Jatahy avec E se elas Fossem Para Moscow – Et si elles y allaient, à Moscou?, d’après Les trois sœurs de Tchekhov; le collage de textes de Nelly Arcan mis en scène par Marie Brassard, La fureur de ce que je pense; l’adaptation scénique du Déclin de l’empire américain par Patrice Dubois et Alain Farah; et enfin le jeu théâtral de Foreign Radical de la compagnie Theatre Conspiracy de Vancouver.

Toute la programmation est présentée ici.

Carrefour international de théâtre de Québec

Du 25 mai au 10 juin

Ouverture de la billetterie le 20 avril à midi