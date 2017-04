ADVERTISEMENT

En ce 17 avril, lundi de Pâques, on se dit que les week-ends de trois jours, c'est l'essence même de la belle saison. Ces heures en plus nous permettent de voyager plus loin, de profiter du barbecue plus longtemps et d'admirer davantage de couchers de soleil. Mais saviez-vous qu'ils sont aussi bons pour la santé? Ci-dessous, une petite liste d'arguments destinés à convaincre votre patron de prolonger tous les week-ends de l'année!

1. Organiser de petites vacances tout au long de l'année peut préserver le bien-être

Prendre des vacances moins longues pourrait être le secret du bonheur au travail, surtout si vous le faites régulièrement. Selon une petite étude publiée dans la revue Stress and Health en 2011, les employés ayant pris des congés de quatre à cinq jours ont vu leur santé et leur bien-être s'améliorer. L'idéal: un week-end prolongé qui débute le vendredi et s'achève le lundi.

Même si les effets positifs s'estompaient à la fin des vacances, les chercheurs ont découvert que plus les participants étaient détendus et détachés de leur travail psychologiquement pendant cette période, mieux ils se sentaient à leur retour. (Avertissement à ceux qui ne peuvent s'empêcher de consulter leurs emails: les participants ayant passé du temps sur des tâches relatives à leur travail pendant ces vacances étaient moins en forme à la fin de leurs vacances).

2. Travailler trop peut être néfaste pour la santé

Si vous êtes coincé(e) au bureau pendant un week-end prolongé, sachez que votre corps ne vous en est pas reconnaissant.

Une étude publiée dans la revue médicale The Lancet en août montre que les Américains qui travaillent plus de 55 heures par semaine ont 33% plus de chances de faire une attaque et 13% plus de chances de développer une maladie cardiaque que celles qui effectuent les 40 heures réglementaires.

"C'était une découverte surprenante", confiait alors Mika Kivimaki, responsable de l'étude et professeur d'épidémiologie à l'University College de Londres, à nos confrères du Huffington Post américain. "Nous avions précédemment constaté que le fait de trop travailler favorisait l'apparition du diabète, mais seulement pour les personnes des classes défavorisées. Ici, la corrélation avec une possible attaque cardiaque apparaissait dans tous les groupes socio-économiques."

3. La semaine scolaire de quatre jours favorise l'apprentissage

Une semaine de travail plus courte n'est pas seulement bénéfique aux adultes. Les élèves de primaire qui n'allaient à l'école que quatre jours par semaine ont obtenu de biens meilleurs résultats en maths que les autres, selon une étude réalisée par les universités de Georgia State et Montana State et publiée dans la revue Education, Finance and Policy en juillet.

"Nous pensions qu'un nombre de jours plus conséquent permettrait aux enseignants d'introduire différents types d'exercice", explique Mary Beth Walker, doyenne de la Andrew Young School of Policy Studies de l'université de Géorgie. "A l'inverse, nous avions émis l'hypothèse qu'une semaine scolaire de quatre jours atténuait l'absentéisme car les élèves ayant des rendez-vous chez le dentiste ou d'autres engagements pouvaient ainsi repousser ceux-ci au vendredi et ne pas manquer l'école."

Voilà donc la preuve que les week-ends prolongés sont essentiels au bonheur, parfaits pour l'apprentissage, et excellents pour la santé. Éloignez-vous de l'ordinateur et prenez des vacances!

Cet article, publié à l'origine sur le Huffington Post américain, a été traduit par Laura Pertuy pour Fast for Word.